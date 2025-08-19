El Ministerio de Defensa de la Nación confirmó la participación del Ejército Argentino en una de las operaciones militares más relevantes a nivel global, que se llevará a cabo en climas extremos. Se trata del ejercicio NANOOK 2026, una iniciativa encabezada por Canadá y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y que buscará robustecer las capacidades de defensa y seguridad.

La decisión de sumar a las Fuerzas Armadas argentinas a estas maniobras se dio a conocer en un contexto de múltiples conflictos bélicos a nivel mundial, lo que ha impulsado al país a modernizar y fortalecer su preparación. La operación NANOOK, diseñada por las Fuerzas Armadas Canadienses, se centra en la defensa y protección de las regiones del norte, y se ha convertido en un escenario clave para el entrenamiento de tropas.

Respecto a este intercambio, el ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó que "seguimos proyectándonos en la región y en el plano internacional para posicionar a la Argentina y fortalecer el trabajo, el entrenamiento, la modernización y el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas".

De esta manera, el país busca proyectar su presencia en el plano internacional, al tiempo que prepara a su personal militar en una de las operaciones más exigentes y de mayor envergadura en la actualidad.