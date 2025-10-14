La periodista Nancy Pazos se convirtió en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video suyo bailando en la fiesta Pop Hereje. En la discoteca, Pazos se presentó vestida como vedette y, si bien recibió aplausos, su actuación también generó una ola de críticas en redes sociales.

Una de las voces más duras en sumarse a las opiniones fue la de Yanina Latorre, quien criticó duramente a Pazos tanto en El Observador como en su ciclo SQP.

Latorre fue lapidaria al describir el show de Pazos. "Me dio un cringe, a una marginalidad, tiene pibes. Está con un body, una pollera transparente, bailando muy feo", expresó la conductora. Latorre fue más allá, afirmando que el espectáculo es "innecesario para una mina como ella que pretende ser una periodista política seria".

Para Latorre, la actitud de Pazos es "ridícula" y considera que "de eso no se vuelve". La conductora sostuvo que Pazos intenta proyectar una imagen que no le corresponde: "Ella cree que es un ícono que no es. El show no fue icónico, como lo haría Moria, me pareció berreta, marginal. Quiere ser algo que no es".

En su programa SQP, Latorre continuó con las críticas, afirmando: "Me parece que quiere abarcar todo los rubros y no está pudiendo. Era muy feo verla". En contraste, Latorre sugirió que si ella se hubiese subido, lo habría hecho "vestida como estoy, sin toda esta ropa", y simplemente seguiría "el juego".

El enfrentamiento entre ambas periodistas mediáticas parece trascender las redes sociales. Según la información de la fuente, Nancy Pazos reveló en Los Profesionales de Siempre que Yanina Latorre sería invitada a A la Barbarossa y que habría solicitado la presencia del equipo completo.

Pazos dejó claro que no quiere estar presente, sugiriendo que Latorre busca generar rating. Yanina Latorre le respondió de inmediato, desmintiendo las intenciones de Pazos: "Amor, no voy a generar polémica ni hablar de política, ya trascendí ser panelista". Además, Latorre afirmó que su visita es un "mano a mano con Georgina, así que no inventes".

Latorre devolvió el golpe, acusando a Pazos de tenerle miedo: "Ella me tiene miedo a mi". La conductora de SQP sugirió que la molestia de Pazos se debe a que es "muy soberbia y se cree más que todos". Finalmente, Latorre lanzó una dura chicana: "Nancy vos querés cosas mediática, yo no. No voy a generar un título para traer acá, en tu programa me buscan, ellos quieren rating conmigo. No te quiere nadie". Según Yanina Latorre, fue la propia Pazos quien pidió no asistir al programa si ella estaba invitada.