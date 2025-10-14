Publicidad
“Vivías a congelados”: Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un picante cruce sobre su matrimonio

En el debut de la nueva temporada del reality de cocina, el exfutbolista y la conductora sorprendieron a los participantes al bromear sobre su historia y desvelar detalles de sus hábitos culinarios cuando estaban casados.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Wanda confesó que jamás fue fanática de la cocina.

El estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity en Telefe, que alcanzó picos de 18.1 en el rating, tuvo uno de sus momentos más comentados en el encuentro público entre Wanda Nara y su exmarido, Maxi López. La conexión entre ambos, que mezcló tensión y humor, se viralizó rápidamente.

Apenas inició el programa, la conductora le dio la bienvenida al exfutbolista con un comentario directo: "Maxi, viniste, te animaste". Maxi López respondió con rapidez: "Me animé".

El exfutbolista, notando la presión del ambiente, confesó estar sumamente nervioso: "Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100".

Fue entonces cuando Wanda Nara, fiel a su estilo pícaro, lanzó una pregunta que desató las risas en el estudio: "Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados, ¿cocinas o no?".

Maxi López no dudó en responder, haciendo una referencia directa a su pasado matrimonial: "Estuve casado una vez y era todo congelados".

La sala estalló en carcajadas, incluida la propia conductora, quien se sumó a la broma y reconoció el cambio: "Ahora aprendí".

