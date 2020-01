El Gobierno acordó con La Pampa avanzar en una "solución" por la deuda previsional

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, acordaron hoy avanzar en una "solución a la deuda previsional" que la Nación mantiene con esa provincia, lo que involucra una acreencia por $ 726 millones por el déficit de 2017 y un monto a auditar por el período 2009-2014.



Tras el encuentro en Casa de Gobierno se informó que como parte de los compromisos asumidos, La Pampa suspenderá por nueve meses las acciones dentro del litigio judicial que inició años contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), a los fines de analizar y encontrar una solución definitiva al diferendo.



Fuentes oficiales afirmaron que este acuerdo tiene lugar en el marco del trabajo desarrollado por el Gobierno nacional para solucionar las deudas pendientes con las provincias.



En la reunión entre el presidente y el gobernador participaron también el titular de la Anses, Alejandro Vanoli; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.



En declaraciones a los periodistas acreditados, Ziliotto explicó que el convenio abre una "instancia de diálogo por la deuda histórica" entre la Nación y La Pampa por el período 2009-2014 y que además pone en marcha el pago del "déficit del 2017 por las cajas no transferidas" por un total de 726 millones de pesos que la administración anterior del ex presidente Mauricio Macri nunca transfirió.



"Fuimos la única provincia que no había cobrado. Un castigo político del gobierno de Macri con La Pampa que no había percibido el déficit 2017 y hoy este Gobierno, en una de las primeras medidas de gestión, en un poco más de un mes de trabajo ya nos están dando soluciones a los pampeanos", señaló el mandatario provincial.



Según adelantó, esos fondos serán destinados a la construcción de viviendas sociales porque "el Gobierno nacional, en los últimos cuatro años, no construyó más de 63 viviendas cuando teníamos un promedio de construcción de 1200" y esa situación generó "un gran desfasaje y una gran demanda de los sectores más vulnerables".



Por su parte, Vanoli señaló que hay otras doce provincias en la misma situación que La Pampa, cuyas cajas no fueron transferidas por la Nación, y ratificó que la voluntad del Gobierno es también "cancelarlas a la brevedad" a partir de una mesa de negociación que se abrirá el 24 de enero a partir de la convocatoria del Consejo Federal del Trabajo.



"Con el resto de las cajas provinciales también nos estamos reuniendo y la idea es cancelar a la brevedad la deuda que viene previa a diciembre de 2019. Lo que vamos a fijar hacia adelante, en el ámbito del Consejo Federal del Trabajo, son criterios objetivos y transparentes hacia adelante en relación al financiamiento de los déficit de las cajas y la armonización del sistema nacional", sostuvo el titular de la Anses.