Maxi López en modo cupido: a qué famoso le quiso presentar a Zaira Nara

La visita de Zaira Nara a MasterChef Celebrity (Telefe) no solo generó la distracción de los participantes y revolucionó la cocina, sino que también desató un divertido intento de cupido protagonizado por su excuñado, Maxi López. El exfutbolista dejó en claro que su objetivo iba más allá del desafío culinario, aprovechando la llegada de la modelo que fue presentada por Wanda Nara como “la dupla de su vida”.

Mientras Zaira saludaba, la dinámica se centró en la dupla de López e Ian Lucas, el joven influencer. Rápidamente se evidenció que Zaira y Lucas no eran desconocidos, pues el creador de contenido aclaró que “Nos conocemos hace años, grabamos un videoclip juntos”. A pesar de esto, la conductora del reality impulsó el momento al señalar la soltería del influencer, diciendo: “Maxi, el Facha está soltero”.

Esta frase fue el disparador que llevó al exdelantero a redoblar la apuesta, asumiendo su rol de presentador de candidatos. López lanzó: “El Facha está soltero. ¿Tatún, estás soltera vos? Ojo, eh”, generando la reacción cómplice del estudio y risas inmediatas. Zaira continuó el juego y confesó que el exfutbolista ya le había comentado sus intenciones previamente. La modelo reveló: “Maxi me ha hablado muy bien de vos”.

El tono humorístico se selló cuando Zaira compartió la anécdota del fallido intento de Maxi por presentarle a Ian: “Un día se me hizo todo el misterioso hablándome de alguien y de repente me manda una foto. Y yo digo: ‘Pero si yo lo conozco’”. La situación escaló cuando la modelo aclaró que la supuesta “foto bombita” enviada por López no era una imagen personal: “Era una búsqueda en Google, ¿entendés? No es que me mandó tu Instagram”.

Ian Lucas, sorprendido por la exposición, respondió al instante: “Le mandaste mi Wikipedia”. Por su parte, Wanda se sumó a la broma con un consejo directo: “Que no te busque en Google, mandale una foto mejor”.

Entre risas y cargadas, Ian resumió la situación con su dupla: “Me está regalando. Está loco”. A pesar de la reacción, Maxi López no desistió y cerró su intento de celestino con una frase contundente, reforzando la idea de que Lucas era un candidato ideal para su excuñada: “No, olvidate que es un buen partido”.