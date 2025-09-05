Una fuerte polémica sacude el ámbito político tras las controvertidas declaraciones de Daniel Parisini, popularmente conocido como "El Gordo Dan", dirigidas al senador Luis Juez. Parisini, en un posteo en la red social X, atacó al legislador cordobés por haber votado en contra del veto a la ley de emergencia en discapacidad, haciendo mención a la hija de Juez, Milagros, quien padece parálisis cerebral.

"Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija", escribió "El Gordo Dan", añadiendo que Juez "no se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

Ante la gravedad de los dichos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió inmediatamente al cruce, tildando las declaraciones de "inaceptables" y "absolutamente fuera de lugar". Francos defendió al senador Juez, señalando que su posición sobre el voto ya era conocida y que "no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión".

El funcionario libertario reveló que se comunicó personalmente con el senador Juez para expresarle su repudio y pedirle disculpas por los comentarios de Parisini. Francos enfatizó que no se puede cuestionar a las personas por expresar libremente sus posiciones y recordó que Juez mantiene una relación de amistad con el Presidente y ha apoyado al Gobierno en múltiples ocasiones. Además, el jefe de Gabinete se distanció de "El Gordo Dan", aclarando que este no forma parte del Gobierno y "expresa posiciones independientes". Aseguró que, aunque no pudo hablar con el Presidente Javier Milei por estar de viaje, está "seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión".

Por su parte, Daniel Parisini, quien conduce el programa "La Misa" en el canal de streaming ultraoficialista Carajo, borró el tuit original. Sin embargo, minutos después redobló la apuesta con una réplica que, aunque intentó ser "más respetuosa", mantuvo el eje de la crítica: "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos". El propagandista continuó con más posteos irónicos sobre su primer comentario.

La tensión escaló cuando "El Gordo Dan" respondió directamente a Francos, afirmando: "No voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono". Sin embargo, segundos después arremetió contra el ministro coordinador, sugiriendo que Francos "por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad, que caracterizan a LLA, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña... él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández".

Finalmente, "El Gordo Dan" justificó su enojo, alegando que se enoja "con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad". Concluyó con un mensaje desafiante: "Ni un paso atrás, Guille".