El 4 de noviembre de 2025, las redes sociales se revolucionaron con la publicación del Indio Solari, que compartió una serie de fotografías tomadas durante un ensayo en Luzbola, su estudio ubicado en Parque Leloir, Ituzaingó, al oeste del Gran Buenos Aires. En cuestión de minutos, la publicación acumuló más de sesenta mil reacciones y una avalancha de mensajes de admiración y esperanza por parte de sus seguidores.

Las imágenes lo muestran en el centro junto a sus músicos, con sus característicos anteojos que simbolizan su identidad y la unión del grupo. El breve mensaje que acompañó las fotos, “Grabación en Luzbola”, desató una ola de especulaciones entre los fans sobre posibles proyectos nuevos o la posibilidad de verlo de regreso en vivo.

Luzbola no es un estudio cualquiera: es el espacio que el Indio construyó en su casa familiar, donde ha creado y grabado sus últimos discos junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Cada vez que el estudio aparece mencionado, sus seguidores lo asocian con lanzamientos y novedades musicales.

Este acontecimiento tomó fuerza en un contexto marcado por recientes declaraciones del propio Solari, quien en una entrevista con Futurock reconoció estar atravesando momentos difíciles en su salud, afirmando: “Últimamente me paso la vida empeorando —ese es mi trabajo actual—, empeorando mi salud. Llega un momento en que hay días que no tengo ganas de nada. Y cuando no tengo ganas de nada, no hago nada”.

La publicación de las fotos, pocos días después de esas palabras, generó un contraste que alimentó la curiosidad y el interés: ¿será esta la señal de un nuevo disco, un posible anuncio de despedida o simplemente la reafirmación de su compromiso con la música pese a sus limitaciones?

El Indio no ofreció detalles adicionales sobre la grabación ni fechas concretas, manteniendo su característico estilo enigmático. Sin embargo, la reacción de su comunidad no se hizo esperar, con muchos soñando con un próximo trabajo discográfico o la posibilidad de verlo en los conciertos programados para principios de diciembre.

Desde entonces, el ambiente entre sus seguidores se mantiene expectante, con preguntas que giran en torno a si esta actividad en Luzbola anticipa un regreso o es simplemente una muestra de que sigue activo, pese a los desafíos personales. Cada aparición pública del Indio Solari se convierte en un evento cargado de simbolismo y esperanza para su legión de fans.

Ni el hermetismo ni las dificultades físicas han logrado apagar la conexión especial que mantiene con su público, y estas imágenes recientes reafirman que su legado sigue vigente y en movimiento, aunque sin promesas explícitas.