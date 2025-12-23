El museo del Louvre en París instaló este martes una reja de protección en la ventana por donde ingresaron los ladrones durante el robo de joyas que ocurrió el 19 de octubre y que conmocionó al mundo. En esa ocasión, cuatro delincuentes accedieron al museo más visitado del planeta y sustrajeron en pocos minutos piezas de la Corona francesa valoradas en aproximadamente US$100 millones, las cuales aún no han sido recuperadas.

Para llevar a cabo el atraco, los ladrones estacionaron un montacargas bajo la Galería de Apolo, ascendieron en una plataforma, rompieron la ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que protegían las joyas.

Desde el incidente, la seguridad del Louvre ha sido fuertemente cuestionada debido a las fallas evidenciadas. Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo, explicó que la reja instalada es "una de las medidas de emergencia decididas tras el robo" y agregó que se están evaluando "la seguridad de las demás ventanas".

Laurence de Cars, presidenta del Louvre, señaló que la reja fue reinstalada "antes de Navidad" y aclaró que la anterior se había retirado entre 2003 y 2004 durante una importante restauración del edificio.

Además del refuerzo en las ventanas, el museo está implementando mejoras en la videovigilancia. Steinbock informó que se instalará "un dispositivo de un centenar de cámaras situadas alrededor del palacio" para aumentar la seguridad perimetral.

También se completó la instalación de dispositivos antiintrusión que rodean el museo, como parte de una estrategia integral para prevenir futuras intrusiones.

Entre el 15 y el 18 de diciembre, los agentes de seguridad del Louvre realizaron una huelga para reclamar mejores condiciones laborales y mayores recursos para la protección del museo. Aunque la protesta finalizó el viernes, las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Cultura continúan en busca de soluciones a las demandas de los trabajadores.