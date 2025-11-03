El niño que se colgó de un arco falleció por un traumatismo craneoencefálico

Un trágico accidente conmocionó a San Juan el domingo por la tarde, cuando un niño de 13 años perdió la vida mientras asistía a un cumpleaños familiar en el Camping de Suboficiales de la Policía. Tras la sucedido, las autoridades revelaron el resultado de la autopsia y, por ende, la causa de muerte del chico.

El hecho ocurrió cuando el menor se encontraba jugando al fútbol con otros niños en una de las canchas del predio cuando, tras celebrar un gol, saltó para colgarse del travesaño del arco. La estructura terminó cediendo y cayendo sobre él.

El ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, en diálogo con Radio Sarmiento, confirmó la causa de la tragedia: “La misma ha determinado que el lamentable fallecimiento se produjo a causa de un traumatismo craneoencefálico”.

Gerarduzzi explicó que el accidente ocurrió cuando, producto del balanceo del menor, “el arco cedió y se cayó para atrás, aplastándole la cabeza con el mismo peso del arco y de su cuerpo”.

Un detalle crucial revelado por la investigación es que el arco que causó la tragedia no estaba fijado al suelo. El funcionario judicial detalló que el elemento era un "arco movible" que “solamente tenía cuatro bases planas y no tenía orificios para permitir el anclaje, como sí tienen otros arcos”.

Las autoridades ya secuestraron el arco para ser peritado, y la investigación continúa. Por el momento, la Justicia no tiene conocimiento de que la familia haya realizado ningún tipo de denuncia. Respecto de posibles responsables, Gerarduzzi aclaró que, aunque se realizarán pericias y se incorporarán más informes y declaraciones, “todavía no hay ninguna persona imputada”.