El debate por el proyecto de la nueva Ley de Transporte, una de las iniciativas clave del oficialismo provincial, ha escalado rápidamente, convirtiéndose en un verdadero campo de batalla entre el Gobierno y la oposición peronista. La tensión se hizo evidente durante el tratamiento en la Comisión de Obras, donde diputados del justicialismo "pusieron el grito en el cielo" por lo que consideran una alarmante falta de participación de los sectores directamente afectados: colectiveros, taxistas y remiseros. Desde el bloque oficialista, la postura es diametralmente opuesta y la decisión parece estar tomada.

Los legisladores de la gestión de Marcelo Orrego consideran que las observaciones de la oposición carecen de un sustento serio y que solo tienen un objetivo: dilatar la sanción de una ley que consideran fundamental para modernizar el sistema de transporte de la provincia.

El diputado peronista por Caucete, Emilio Escudero, fue contundente en su rechazo. "Como está el proyecto, nosotros no vamos a permitir que haya despacho porque falta que haya más voces del sector afectado y también más claridad, por ejemplo, con la creación del registro que se implementará", afirmó a este medio. Su declaración refleja la posición de un sector de la oposición que se siente excluido del proceso y que advierte sobre los posibles efectos negativos de una ley sancionada sin el debido consenso.

En contrapartida, el diputado del PRO y representante del oficialismo, Enzo Cornejo, reafirmó la voluntad política de avanzar. "Vamos a proponer un despacho mañana (Por este martes) para que la próxima semana se discuta en el recinto y se vote. Creemos contar con los votos para lograrlo", señaló, mostrando confianza en el poder de la mayoría legislativa que responde al gobernador.

Sobre las críticas de Escudero, Cornejo minimizó los reclamos, asegurando que "escuchamos todas las propuestas que se plantearon en la mesa y esperamos mucho tiempo debatiéndolo". El legislador oficialista considera que las mesas de diálogo y las reuniones en comisión ya brindaron el espacio suficiente para que todas las partes expresen sus opiniones.

El enfrentamiento político por la Ley de Transporte evidencia la polarización en la Legislatura sanjuanina. Mientras el oficialismo busca imprimir celeridad para concretar una de sus propuestas, el peronismo se posiciona como el defensor de los sectores que, según su visión, fueron marginados de la discusión, todo esto en pleno escenario electoral que el próximo 26 de octubre se dirimirán las Legislativas 2025. El desenlace de esta puja no solo definirá el futuro del transporte en San Juan, sino que también pondrá a prueba la capacidad de negociación y el poder de cada bloque en el parlamento.