El papa León XIV ha promulgado el decreto que habilita la beatificación de Enrique Ernesto Shaw, empresario y laico argentino, convirtiéndolo en el primer empresario nacional en recibir esta distinción dentro de la Iglesia Católica. El anuncio se produjo el miércoles 18 de diciembre de 2025, y en la misma ceremonia se reconoció también la beatificación de once mártires asesinados durante la Guerra Civil española.

Según informó el Vaticano, el Santo Padre aprobó el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de Shaw, un paso fundamental que formaliza el proceso hacia su beatificación. Paralelamente, se autorizó la ceremonia para nueve seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico que murieron entre 1936 y 1937, víctimas de persecución anticristiana en las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.

El comunicado oficial detalló que estos religiosos murieron "por odio a la fe", y que la documentación recopilada confirmó su firme disposición a entregar la vida sin renunciar a sus convicciones. Además, al no esconderse y permanecer con sus familias pese al peligro, su fama de martirio se difundió y se mantuvo a lo largo del tiempo.

En la misma jornada, el Vaticano otorgó el título de venerables a tres personas más: fray Berardo Atonna y sor Domenica Caterina dello Spirito Santo, ambos italianos, y al sacerdote indio Joseph Panjikaran, fundador de la Congregación de las Hermanas Médicas de San José.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Acción Católica Argentina (ACA), organizaciones que impulsaron la causa, expresaron su satisfacción ante la decisión papal. En un comunicado conjunto manifestaron su "inmensa alegría" por el decreto que reconoce el milagro atribuido a Enrique Shaw, considerándolo un paso decisivo hacia su beatificación.

Silvia Bulla, presidenta de ACDE, afirmó que "la beatificación de Enrique Shaw le brindará al mundo el primer empresario reconocido como ejemplo de santidad" y resaltó que su figura representa "una invitación urgente a humanizar la economía, trabajar por el bien común y dignificar el trabajo".

Por su parte, Claudia Inzaurraga, titular de ACA, destacó la activa participación de Shaw en la Acción Católica y cómo vivió su fe "con valentía", construyendo comunidad en su entorno laboral y social. Resaltó que su legado sigue inspirando a ser "sal y luz" en la vida cotidiana.

Enrique Shaw, nacido en 1921 en el Ritz de París, no fue sacerdote ni religioso, sino un empresario, esposo, padre de nueve hijos y oficial de la Armada Argentina. Su visión empresarial se basó en concebir la empresa no solo como una estructura para obtener lucro, sino como una comunidad humana.

Convencido de que el trabajo debía respetar la dignidad de las personas, promovió relaciones laborales fundamentadas en el diálogo, la justicia y el respeto, incluso en contextos de alta conflictividad social. Fue pionero en impulsar el salario familiar en Argentina, buscando que la remuneración considerara también la responsabilidad de sostener un hogar.

Durante el período de persecución religiosa en 1955, tras la quema de iglesias y enfrentamientos entre Estado e Iglesia, Shaw fue detenido por su compromiso público con la fe católica. También fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde promovió la Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito económico, defendiendo la integración entre fe y empresa.

Un episodio emblemático de su vida ocurrió cuando padeció un cáncer grave y requirió transfusiones urgentes. Los obreros de su empresa se ofrecieron a donar sangre espontáneamente para salvarlo, lo que quedó resumido en su frase: "Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera". Falleció en 1962, a los 41 años.

El proceso de beatificación comenzó a avanzar en abril de 2021, cuando el Papa Francisco declaró venerable a Enrique Shaw, reconociendo sus virtudes heroicas. En enero de 2025, el milagro atribuido a su intercesión superó la evaluación médica y fue aprobado por la Comisión Teológica. El 17 de junio de ese año, la Comisión de Teólogos avaló unánimemente la oración de intercesión y los frutos del milagro, y la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos dio su parecer favorable, habilitando formalmente la beatificación.