El temporal de lluvia y granizo que afectó a zonas productivas de San Juan comenzó a reflejarse con fuerza en los precios de las verduras, especialmente en el verdeo. Productores y puesteros advierten aumentos que van del 25% al 100% según el producto, con marcadas diferencias de valores antes y después del fenómeno climático. La fruta, por ahora, se mantiene estable, aunque las ventas siguen en caída.

En la Feria de Rawson, Fernando explicó que el incremento está directamente ligado al daño que provocó la piedra. “Los precios en general se venían manteniendo. Lo único que ha aumentado es la lechuga, la acelga y el tomate por el fenómeno climático”, señaló. Según precisó, la suba ronda “un 25% o 30%”, un aumento que definió como “notable”, mientras que aclaró que “la fruta en general se mantiene”.

Publicidad

Diferencias de precios antes y después del temporal

Las variaciones se notan con claridad en productos de consumo diario. Marcelo, conocido como “Goyo”, detalló que la bolsa de papa pasó de $12.000 a entre $16.000 y $18.000, mientras que el cajón de tomate saltó de $12.000 a $25.000, más del doble en apenas una semana. En el caso del tomate perita, que se conseguía a $20.000 el cajón, también se registraron aumentos significativos.

El mayor impacto se dio en el verdeo. “Un paquete que estaba en $1.000 ahora está en $2.000”, explicó Goyo. La acelga, por ejemplo, pasó de $700 a $1.500, y la lechuga acompañó esa escalada. “La fruta se ha mantenido, pero todo lo que es verdeo, tomate, berenjena y pimiento subió”, resumió el feriante.

Ventas en caída y consumo retraído

Más allá de los aumentos, los puesteros coinciden en que las ventas siguen en baja. Fernando indicó que están “entre un 40% y un 50% más bajas” que el año pasado. “La gente ya no viene y dice ‘dame un kilo’. Ahora pregunta el precio y se lleva dos naranjas o tres manzanitas”, describió. A la estacionalidad de enero se suma, según los feriantes, la crisis económica que limita el consumo.

Desde el sector productivo, Fabián Castro, productor de Pocito especializado en verdeo, explicó el origen del problema. “La piedra arrasó con muchas hectáreas. En tomate, el 90% de la producción se la ha llevado”, aseguró. Contó además que colegas de la zona perdieron “el 100% de la producción”, en un área donde se cultivan pimientos, berenjena, zapallo, choclo, acelga y espinaca.

Publicidad

Castro advirtió que la menor oferta impacta directamente en los precios. “Al haber menos cantidad, la demanda hace que suba el precio”, sostuvo. Y pidió comprensión a los consumidores: “La gente se va a encontrar con aumentos y va a decir ‘¿cómo compraba a $1.000 y ahora vale $3.000 o $4.000 el kilo de tomate?’, pero es entendible por lo que pasó con el clima”.

Con una producción golpeada por el temporal y un consumo retraído, el verdeo lidera las subas y expone las mayores diferencias de precios tras la tormenta, en un escenario que productores y feriantes anticipan como complejo para las próximas semanas.