La reunión de gobernadores que buscaban introducir cambios en el capítulo de Ganancias dentro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional fue suspendida este miércoles, luego de una serie de gestiones políticas que evitaron una foto conjunta adversa al proyecto que La Libertad Avanza negocia en el Senado. El encuentro estaba previsto para el mediodía en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), pero quedó desactivado a último momento.

Según trascendió, la suspensión se produjo tras llamados del diputado Diego Santilli a varios mandatarios provinciales, tanto del peronismo como del PRO, con el objetivo de frenar la reunión. En paralelo, durante la noche del martes, el ministro del Interior mantuvo contactos con gobernadores considerados dialoguistas, entre ellos Ignacio Torres, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, lo que terminó de desactivar la convocatoria.

Publicidad

El cónclave había sido impulsado por gobernadores peronistas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), quienes pretendían debatir en persona los alcances de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei para su tratamiento en sesiones extraordinarias, con especial foco en la reforma laboral y su impacto fiscal. La intención era sumar también a mandatarios “independientes”, pero la estrategia no prosperó.

Entre los reclamos centrales figuraba la preocupación por la caída de la recaudación provincial que podría generar la reforma, especialmente por la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades. Los gobernadores advertían que ese punto del proyecto afectaría de manera directa los ingresos de las provincias y reclamaban medidas compensatorias por parte de la Casa Rosada.

Publicidad

Sin embargo, varios mandatarios aliados al oficialismo ya habían anticipado que no participarían del encuentro. Entre ellos se encontraban Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes respaldan la reforma laboral y, según trascendió, trabajaron para evitar una foto conjunta que mostrara fisuras en el frente provincial.

En ese contexto, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) también habían confirmado con antelación que no asistirían a la reunión. La falta de adhesiones terminó por vaciar de contenido el encuentro y derivó en su suspensión definitiva.

Publicidad

Dentro del Gobierno nacional, el fracaso de la convocatoria fue leído como una victoria política de Diego Santilli, quien además habría mantenido un diálogo considerado positivo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. De hecho, el mandatario pampeano relativizó el conflicto al señalar que Ganancias “es un artículo que impacta en las provincias, pero no es el principal”, marcando una postura más moderada frente al debate.

De esta manera, la Casa Rosada logró desactivar un frente de tensión con los gobernadores en un momento clave para la negociación parlamentaria de la reforma laboral, mientras las discusiones continúan ahora de manera fragmentada y sin una posición unificada de las provincias.