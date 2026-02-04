La implementación del programa Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino es uno de los objetivos a cumplir por parte del Gobierno de San Juan y las Ligas de Fútbol. Ante esto, el presidente del Club Atenas de Pocito, Lucio Castro, expresó su respaldo a la iniciativa aunque advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las instituciones para afrontar los costos que implica el sistema.

El dirigente remarcó, en una entrevista a Radio Sarmiento, que la erradicación de la violencia es un objetivo compartido, pero que requiere tiempo, recursos y un fuerte acompañamiento del Estado y la Liga. “Estamos totalmente de acuerdo en eliminar la violencia de nuestro fútbol y de nuestra sociedad. Entendemos que es un proceso, que no se logra de un día para el otro”, señaló Castro.

A su vez, destacó la necesidad de analizar cómo se generarán los recursos para implementar el programa. En ese sentido, indicó que, según lo manifestado por autoridades de Seguridad, la aplicación de Tribuna Segura dependerá de cada liga, lo que abre el desafío de una gestión conjunta entre el Estado y las instituciones deportivas.

Castro fue claro al describir la realidad económica de Atenas Pocito, al que definió como un club humilde. “Hoy Atenas no estaría en condiciones de afrontar ese gasto. En el día de hoy para nosotros es totalmente imposible”, afirmó, al referirse a la inversión necesaria en tecnología y equipamiento. No obstante, consideró que el proceso puede avanzar de manera gradual, bajo una lógica de “prueba y error”, tal como les planteó el presidente de la Liga Sanjuanina, Juan Valiente.

Otro de los ejes abordados fue la implementación de la venta de entradas online, una herramienta que, según explicó, eliminaría prácticas informales en la venta en boletería y ordenaría el acceso a los estadios. Si bien valoró positivamente el sistema, Castro subrayó que será indispensable capacitar a dirigentes y clubes para garantizar transparencia y correcto funcionamiento. “Se requiere un poco de capacitación en los dirigentes, para que todos entendamos cómo se maneja una plataforma online”, sostuvo.

Consultado sobre si estas medidas podrían favorecer el regreso de las familias a las canchas, el presidente de Atenas fue optimista. “Me parece que es el camino, es un gran paso. Necesitamos que vuelva la familia, el público y, en algún momento, también los visitantes. Eso eleva el fútbol a otro nivel y es fundamental desde lo económico”, expresó.

En ese contexto, Castro reveló una de las principales preocupaciones del club: la baja masa societaria. Actualmente, Atenas cuenta con apenas 80 socios activos, lejos de los 120 que supo tener en sus inicios. “No son momentos fáciles y se nos hace muy difícil el día a día”, reconoció, al tiempo que remarcó que la subsistencia de la institución depende en gran parte del acompañamiento de la comunidad, la venta de entradas y la búsqueda constante de sponsors.

Finalmente, el dirigente reflexionó sobre la actualidad del fútbol sanjuanino y la merma de público en los estadios. Sin arriesgar diagnósticos concluyentes, consideró que se trata de una problemática social más amplia que requiere un análisis profundo. “Es una persona nueva en esto y se me hace difícil opinar sobre cómo era antes. Lo he vivido más de afuera”, cerró.