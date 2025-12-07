El Paso Internacional de Agua Negra permanecerá cerrado durante este domingo 7 de diciembre debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana. Así lo informó el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, luego de evaluar los reportes emitidos por los organismos técnicos y los servicios meteorológicos.

Según detallaron, las inclemencias climáticas afectan especialmente la Ruta Nacional 150 y el sector del centro de frontera, por lo que se resolvió aplicar un cierre preventivo con el objetivo de resguardar la integridad de las personas y evitar situaciones de riesgo.

La medida se mantendrá vigente hasta que las condiciones de seguridad permitan la reapertura. El estado del paso será reevaluado de manera constante en coordinación con Vialidad, Carabineros de Chile y las instituciones que integran el sistema fronterizo.

Las autoridades pidieron a los usuarios evitar planificar viajes hacia la zona cordillerana mientras el cierre esté activo y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de San Juan.

Vías de contacto oficiales

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

Teléfonos: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208

Correo:

Instagram: @mingobsanjuan

Facebook: MinGobSanJuan