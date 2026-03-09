Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Escándalo

Analía Franchín reveló un secreto íntimo de una famosa en Telefe: "No podés decir eso"

La panelista sacó a la luz un polémico hábito de una figura del espectáculo tras recibir un mensaje en vivo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El equipo debatía sobre la participación de Andrea del Boca en GH.

En medio de un debate sobre el histórico cruce entre Mirtha Legrand y Andrea del Boca —hoy figura de Gran Hermano Generación Dorada—, la tensión se trasladó al presente de A la Barbarossa. Todo comenzó cuando Analía Franchín recibió un mensaje en su celular que, en primera instancia, se negó a compartir.

Ante la risa de la panelista, Georgina Barbarossa quiso saber: "¿De qué te reís?", a lo que Analía respondió tajante: "No, no lo puedo leer al aire. No, no. No lo puedo leer". A pesar de que la conductora le sugirió que lo adaptara y Diego Brancatelli le pidió que lo contextualizara, Franchín se mantuvo firme en su negativa inicial. "Está bien, gracias, Analía. Te tengo pánico", bromeó Georgina, mientras Pía Shaw acotaba: "Imaginate si se tuvo que editar".

Publicidad

Sin embargo, la curiosidad pudo más y la panelista terminó lanzando una bomba sobre una integrante del ambiente artístico, cuya identidad prefirió resguardar. "Me contaron que había una persona del ambiente que decía ser alérgica al látex y trataba de que los señores no usaran profiláctico", sentenció Analía ante el asombro generalizado.

La reacción del equipo no se hizo esperar. Paulo Kablan, entre risas y desconcierto, lanzó: "No, no podés decir eso. Usted se tiene que arrepentir, compañera". El dato, que nadie esperaba escuchar en la mañana de Telefe, dejó al panel completamente en shock.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS