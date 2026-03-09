Analía Franchín reveló un secreto íntimo de una famosa en Telefe: "No podés decir eso"

En medio de un debate sobre el histórico cruce entre Mirtha Legrand y Andrea del Boca —hoy figura de Gran Hermano Generación Dorada—, la tensión se trasladó al presente de A la Barbarossa. Todo comenzó cuando Analía Franchín recibió un mensaje en su celular que, en primera instancia, se negó a compartir.

Ante la risa de la panelista, Georgina Barbarossa quiso saber: "¿De qué te reís?", a lo que Analía respondió tajante: "No, no lo puedo leer al aire. No, no. No lo puedo leer". A pesar de que la conductora le sugirió que lo adaptara y Diego Brancatelli le pidió que lo contextualizara, Franchín se mantuvo firme en su negativa inicial. "Está bien, gracias, Analía. Te tengo pánico", bromeó Georgina, mientras Pía Shaw acotaba: "Imaginate si se tuvo que editar".

Sin embargo, la curiosidad pudo más y la panelista terminó lanzando una bomba sobre una integrante del ambiente artístico, cuya identidad prefirió resguardar. "Me contaron que había una persona del ambiente que decía ser alérgica al látex y trataba de que los señores no usaran profiláctico", sentenció Analía ante el asombro generalizado.

La reacción del equipo no se hizo esperar. Paulo Kablan, entre risas y desconcierto, lanzó: "No, no podés decir eso. Usted se tiene que arrepentir, compañera". El dato, que nadie esperaba escuchar en la mañana de Telefe, dejó al panel completamente en shock.