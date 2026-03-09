La cotización del oro registraba una tendencia a la baja este lunes, afectada directamente por la escalada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto ha incrementado los temores inflacionarios a nivel global e impulsado al alza la cotización del dólar, dejando al metal precioso en un segundo plano para los inversores que buscan liquidez inmediata.

El fenómeno se explica, en parte, por el violento repunte de los precios del petróleo, que subieron más de un 15%. Este incremento del crudo, en niveles no vistos desde 2022, genera preocupación sobre un aumento generalizado en el costo de vida y posibles restricciones monetarias. Ante este panorama, los capitales se volcaron masivamente hacia la moneda estadounidense, llevando al índice dólar a máximos de tres meses.

Caída técnica y búsqueda de liquidez

El oro al contado evidenció un retroceso del 1,2%, situándose en 5.109,39 dólares por onza durante la mañana del lunes. Por su parte, los futuros del metal con entrega en abril descendían un 0,8%, cotizando cerca de los 5.118,20 dólares.

Según explicó el analista de UBS, Giovanni Staunovo, este comportamiento no es inusual: “Históricamente, no es raro ver que el oro caiga como primera reacción cuando los mercados muestran signos de tensión, ya que es un activo muy líquido”. En momentos de crisis extrema, los operadores venden sus posiciones en oro para obtener efectivo rápidamente y cubrir otras obligaciones financieras.

El impacto de las tasas de interés

Otro factor que juega en contra del metal es el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que tocaron su nivel más alto en un mes. Esto encarece el mantenimiento del oro, ya que es un activo que no proporciona intereses mensuales a quien lo posee.

En este contexto de guerra, las probabilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas de interés estables en su próxima reunión del 18 de marzo han subido del 43% al 51%. La presión inflacionaria del crudo obliga a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas, un escenario que, por ahora, le quita brillo al tradicional refugio dorado.