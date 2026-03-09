La clasificación al próximo Mundial 2026 atraviesa un episodio inesperado y cargado de tensión geopolítica que afecta directamente el calendario deportivo internacional. La Federación Iraquí de Fútbol (FIF) presentó un pedido formal ante la FIFA para aplazar el encuentro de repechaje que su selección debía disputar el próximo 31 de marzo en Monterrey, México.

La solicitud se fundamenta en una compleja situación logística y de seguridad provocada por el conflicto militar en Medio Oriente, escenario que ha derivado en el cierre total del espacio aéreo iraquí, según confirmó el Ministerio de Transporte local.

Un plantel dividido y sin salida

El principal obstáculo es que la mitad de los jugadores se encuentran varados en Bagdad sin posibilidad de volar. La situación también afecta al cuerpo técnico: el entrenador australiano Graham Arnold permanece en Dubái, sin poder ingresar a Irak para trabajar con sus dirigidos, lo que paralizó completamente la preparación para el duelo decisivo.

Ante este bloqueo, la FIFA propuso que la delegación realizara un traslado por tierra de 25 horas hacia Turquía para luego volar desde Estambul. Sin embargo, la idea fue rechazada tajantemente por Arnold y la federación, ya que el trayecto implica atravesar zonas de alto riesgo por ataques con drones. El técnico fue tajante: no autorizará el traslado sin garantías reales para la integridad de los futbolistas.

Visas y la posibilidad de clasificar por escritorio

A la crisis de transporte se suman problemas burocráticos: gran parte de la delegación aún no cuenta con las visas para ingresar a México ni a Estados Unidos, donde estaba prevista una concentración previa en Houston.

En medio de este caos, surge una posibilidad reglamentaria que podría cambiarlo todo. Si Irán decide retirarse de la competencia debido a la guerra, Irak es el principal candidato a ocupar su plaza directa por ser el equipo mejor ubicado en el ranking de la Confederación Asiática. Por ahora, el sueño mundialista iraquí permanece rodeado de incertidumbre y a la espera de una respuesta oficial desde Zúrich.