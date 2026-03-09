Este miércoles 11 de marzo, la Plaza Seca del Centro Cívico se transformará una vez más en el epicentro de la producción local con una nueva edición de la Feria Agroproductiva. El evento, que se ha vuelto un clásico del calendario sanjuanino, reunirá a decenas de productores y emprendedores de toda la provincia en el horario de 9 a 13:30.

La iniciativa busca acortar la brecha entre el campo y la ciudad, permitiendo que los consumidores accedan a una amplia variedad de artículos regionales mediante la venta directa, lo que garantiza frescura en los alimentos y precios más justos para ambas partes.

Publicidad

Producción local y beneficios para el vecino

Quienes se acerquen a la feria podrán encontrar desde frutas y verduras de estación hasta panificados, miel, aceites de oliva, conservas y artesanías. Este espacio se consolida mes a mes como una plataforma estratégica para visibilizar el trabajo de los pequeños productores, fortaleciendo el tejido de la economía regional.

Además de la oferta comercial, la jornada contará con un componente recreativo muy esperado por los visitantes: la ruleta de premios. Aquellos clientes que acrediten haber realizado compras en al menos tres puestos diferentes podrán participar y llevarse premios instantáneos de los mismos productores, sumando un atractivo extra al recorrido por los stands.

Publicidad

Consumo responsable

Desde la organización destacaron que la Feria Agroproductiva no solo es un lugar de transacciones económicas, sino un espacio de encuentro social donde se promueve el consumo responsable. Al elegir productos locales, los sanjuaninos contribuyen directamente al sostenimiento de fuentes de trabajo en los departamentos y a la valoración de la identidad productiva de nuestra tierra.

La invitación es abierta a todo el público, especialmente para aquellos que transitan diariamente por la zona de Capital y buscan calidad sanjuanina en su mesa.