Iliana Calabró contó lo que sufrió su familia con el nacimiento prematuro de su nieto

La llegada de Bento, el primer nieto de Iliana Calabró, marcó un antes y un después en la vida de la actriz, quien aprovechó su visita a Almorzando con Juana para rememorar la compleja e inesperada bienvenida del pequeño en Brasil. Fruto del amor entre su hijo Nicolás y su nuera Bárbara, el bebé nació de forma prematura en un contexto de incertidumbre.

“Nació de 33 semanas. Ella estaba internada y con miedo porque le había costado mucho quedar. Fue un embarazo complicado, ella tenía unos problemas de salud y sabíamos que iba a ser difícil”, relató Iliana conmovida. La urgencia médica se desató cuando los profesionales detectaron un descenso de peso en el bebé, lo que derivó en una cesárea inmediata.

Publicidad

Pese al susto inicial, el presente es pura luz. “Empezó a crecer, ahora ya pesa cinco kilos y tiene dos meses y medio. Es un buda”, celebró la actriz, quien se instaló en Trancoso para asistir a la pareja. Según explicó, su presencia fue vital ya que la madre del niño “quedó resentida con unos temas de la cesárea”.

Este compromiso familiar la obligó a reorganizar su agenda laboral. “Me había llamado Peluca para incorporarme con Jimena desde el principio, pero ahí estaba complicada. Ese momento era único en la vida, mi nieto todavía no había nacido. Después se dio”, recordó sobre su incorporación a la obra Viuda e hijas. Gracias a la flexibilidad de Carlos Rottemberg, pudo coordinar los ensayos con sus viajes a Brasil.

Publicidad

Con la plenitud de sus próximos 60 años y la alegría de ver a Bento sano —a quien ya presentó en redes sociales con un tierno enterito amarillo—, Iliana abraza esta etapa donde los afectos mandan sobre el escenario.