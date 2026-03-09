Cuánto costó el yate turco donde la China Suárez festejó su cumpleaños

La celebración de los 34 años de Eugenia “la China” Suárez en Turquía no solo destacó por su entorno romántico, sino por el nivel de exclusividad que implica un evento de tal magnitud.

En el programa La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez reveló los valores que se manejan para acceder a una experiencia similar en las aguas de Estambul. Al respecto, el panelista detalló que “para alquilar un barco así, el precio mínimo, como el básico para ponerlo en el Bósforo y poder salir, arranca en 10.000 euros”.

Sin embargo, ese monto inicial es solo el comienzo de una cifra que escala según las exigencias de los agasajados. Méndez explicó que el presupuesto final se ajusta de acuerdo a los adicionales: “Después podés elegir, por ejemplo, qué tipo de champagne querés, si lo querés con tripulación, con chef. El chef es muy importante también, porque te prepara la comida que vos quieras”. Este despliegue premium, que incluye catering y bebidas de alta gama, fue el marco del festejo donde la actriz lució un vestido negro de escote profundo.

La jornada comenzó al atardecer, aprovechando las seis horas de diferencia con Buenos Aires, y contó con la presencia de su madre, Marcela Riveiro, sus amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, y sus hijos.

Durante la navegación, el grupo disfrutó de vistas a la Mezquita Azul y la Torre de la Doncella. Mauro Icardi, vestido con camisa blanca, participó del brindis y las fotos junto a las dos tortas de la cumpleañera: una de merengue con frutos rojos y otra con diseño floral y crema tostada.