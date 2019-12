El "Pocho" Lavezzi cuelga los botines

Ezequiel "Pocho" Lavezzi, el reconocido jugador de fútbol santafesino brilló en equipos importantes en Argentina y el exterior. Fue campeón en San Lorenzo, Napoli de Italia y PSG de Francia, incluso llegó a ser uno de los mejores socios de Lionel Messi en la Selección. Pero su punto más alto de fama en nuestro país, durante el Mundial 2014, no fue por sus goles o gambetas, sino por su aspecto y personalidad. Finalmente hizo oficial su retiro del fútbol a través de un comunicado en Instagram.

Ezequiel se formó como jugador en el club de la localidad de Villa Gobernador Gálvez "Coronel Aguirre". Realizó parte de las juveniles en Rosario Central pero fue liberado cuando cambió el técnico de la división. De ahí viajó a Italia, para ser examinado por el Pescara, pero tuvo que regresar a Argentina por problemas con el pasaporte. Luego de ser rechazado en una prueba en las categorías juveniles del Boca Juniors.​Debido a esto decidió abandonar el fútbol, pero por insistencia de su hermano mayor, aceptó una prueba en Estudiantes de Caseros donde lo aceptaron y se inició como profesional a los 17 años en la Primera "B" Metropolitana del Fútbol Argentino.

El Pocho, de 34 años, estaba jugando en China y ya se rumoreaba que no planeaba seguir con su carrera. "Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣ ¡Fui muy feliz!", indicó. Además, completó su mensaje que también tradujo al inglés: "Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino".

Colegas y famosos de otros ámbitos lo saludaron con mensajes en las redes. El DJ napolitano Joseph Capriatti, el tenista Pico Mónaco y el comediante Pablo Granados, por ejemplo, le enviaron saludos. Mientras ⁣que excompañeros como Javier Mascherano, Maxi Rodríguez, Sebastián Saja, Gastón Fernández y Mariano Andújar, entre otros, también hicieron lo propio.