El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico para la provincia de San Juan, correspondiente a los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre de 2025. El escenario climático previsto se caracteriza por condiciones de viento significativas durante la primera jornada, seguidas de un marcado descenso en la intensidad del viento y temperaturas más estables para la segunda.

Para la jornada del miércoles 10, se anticipa un día completamente despejado, sin probabilidad de precipitaciones en ningún momento. Sin embargo, el fenómeno más destacado será la presencia de vientos de intensidad considerable. Durante la mañana, se pronostican vientos del sector sureste con velocidades entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Por la tarde, la intensidad del viento aumentará de forma notable, con vientos sostenidos del sureste entre 42 y 50 km/h y ráfagas muy fuertes que oscilarán entre 70 y 78 km/h. Durante la noche, el viento disminuirá levemente, manteniéndose del sector sur con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Las temperaturas presentarán una amplitud térmica marcada, con una mínima de 14°C, una máxima de 25°C y una sensación térmica influenciada por la fuerte ventosidad.

En contraste, el pronóstico para el jueves 11 indica una jornada de transición hacia condiciones más tranquilas. Se prevé un cielo mayormente despejado durante la madrugada y la mañana, evolucionando a un estado parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia permanecerá en cero. El elemento más significativo será la drástica disminución de la intensidad del viento, que pasará de ser moderado del sur durante la madrugada (13-22 km/h) a convertirse en una brisa leve del sector norte por la tarde y noche, con velocidades entre 7 y 12 km/h y sin ráfagas significativas. El rango de temperaturas será estable, con una mínima de 7°C en la madrugada y una máxima de 25°C durante la tarde.