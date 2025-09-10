San Juan se ha declarado en alerta este miércoles 10 de septiembre de 2025 debido a la previsión de vientos fuertes en toda la región. Ante esta situación, y siguiendo las recomendaciones de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación ha informado oficialmente la suspensión de la actividad escolar.

Esta medida, de carácter preventivo, afectará a los turnos tarde, interturno, vespertino y nocturno, y se extiende a todos los niveles y modalidades educativas de la provincia. La decisión fue tomada luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera un alerta específico por las condiciones climáticas adversas que se esperan durante la jornada.

Más allá de las clases, la disposición también abarca los llamados a cubrir cargos docentes y horas cátedras que estaban programados para llevarse a cabo en estos mismos turnos afectados. El Ministerio de Educación ha recalcado la importancia para directivos y docentes de activar el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024), diseñado para enfrentar este tipo de situaciones de emergencia.