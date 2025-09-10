¿Problemas para Khamzat Chimaev? La nueva estrella de UFC que lo reta por el cinturón

La división de peso medio de la UFC está al rojo vivo tras la reciente victoria de Nassourdine Imavov en el Accor Arena de París. El peleador francés, conocido como 'El Francotirador', se impuso a Caio Borralho por decisión unánime en una actuación que, en principio, lo sitúa como el próximo aspirante al cinturón. No obstante, una inminente pelea entre Reinier de Ridder y Anthony Hernández el 18 de octubre en el UFC Vancouver podría cambiar el panorama y determinar quién será el próximo rival de Khamzat Chimaev, el actual campeón.

La expectativa inicial era que el ganador del enfrentamiento entre Imavov y Borralho obtendría el pasaje directo a la disputa por el título. De hecho, a Imavov se le ofreció ser el peleador de reemplazo en el UFC 319, lo que subraya la importancia de este combate. Sin embargo, el presidente de la UFC, Dana White, ha sembrado la duda. En una reciente conferencia de prensa, admitió que, aunque lo lógico es que Imavov sea el siguiente en la fila, una actuación "impresionante" por parte de De Ridder o Hernández podría provocar un giro de 180 grados en la decisión.

A pesar de su victoria, la actuación de Imavov no fue lo suficientemente contundente como para cerrar por completo la puerta a sus rivales. El peleador francés reconoció que sufrió una lesión en el tendón de la pierna al comienzo de su pelea, lo que limitó su capacidad para buscar un nocaut. Esta falta de "finalización", un factor que suele ser decisivo para Dana White, le abre una oportunidad a los dos contendientes que se enfrentarán en Vancouver.

Varios interesados en el cinturón de Khamzat Chimaev

Reinier de Ridder llega a la UFC con un impresionante historial como doble campeón de One Championship. Con un sólido jiu-jitsu y un striking competente, ha conseguido cuatro victorias en 11 meses, tres de ellas por finalización, venciendo a nombres como Kevin Holland, Bo Nickal y Robert Whittaker. Por su parte, "Fluffy" Hernández acumula una racha de ocho victorias consecutivas, demostrando una notable mejoría en cada combate. Con un cardio excepcional y un dominio de la pelea en el suelo, ha sometido a rivales de la talla de Dolidze y Kopylov, demostrando que es una fuerza a tener en cuenta.

Ambos peleadores se encuentran en un gran momento de forma y el factor decisivo para Dana White será, sin duda, la capacidad de uno de ellos para lograr una finalización espectacular. Si De Ridder o Hernández logran una victoria contundente, especialmente ahora que Imavov se encuentra lesionado y Chimaev ha manifestado su deseo de mantenerse activo, tendrán una oportunidad de oro para arrebatarle el lugar a "El Francotirador" y convertirse en el próximo aspirante al título de las 185 libras.