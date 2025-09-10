Este miércoles, la directora del Registro Civil, Verónica Benedeto, confirmó que en San Juan se detectaron entre 450 y 500 pasaportes que podrían presentar fallas, todos emitidos entre el 23 de mayo y el 30 de junio. El organismo habilitó un chatbot de consultas para que los ciudadanos puedan verificar si su documento está afectado y tramitar un reemplazo en caso de ser necesario.

“El chatbot solicita el número de pasaporte y arroja una respuesta. Hemos tenido varios casos donde se detectó esta falla. La idea es que las personas que viajen puedan solucionarlo en el aeropuerto desde el cual deban salir”, explicó Benedeto en declaraciones radiales.

El inconveniente se detecta al pasar el documento por los escáneres en los controles de viaje, donde surgió que una tanda de ejemplares impresos en ese período presentaba errores. Aunque el Registro Civil emite en promedio 25 pasaportes diarios,unos 450 a 500 en total en ese lapso, la funcionaria aclaró que no todos están defectuosos.

La anomalía se encuentra principalmente en la serie de pasaportes con numeración AAL314778 – AAL346228, AAL400000 – AAL607599 y AAL616000 – AAL620088. Si el documento está en alguno de esos rangos, se recomienda hacer la verificación incluso si no presenta problemas a simple vista.

Entre los posibles signos visibles, aunque la falla suele ser interna, se incluyen desgaste irregular, manchas, tinta borrosa o páginas mal alineadas.

Quienes tengan viajes próximos pueden hacer la consulta mediante el chatbot habilitado en el número 11 5126 1789. El trámite consiste en seleccionar la opción “Pasaporte”, luego “Cheque de Pasaporte” e ingresar el número del documento. En caso de detectarse la falla, se podrá iniciar automáticamente el procedimiento de reposición.

Para quienes no viajen de inmediato, el Registro Civil ofrece la posibilidad de acudir a las delegaciones con la constancia del chatbot y gestionar un nuevo pasaporte sin costo. El documento reemplazante llega en un plazo de 3 a 7 días hábiles.

Benedeto destacó que esta es la primera vez que se registra un problema de este tipo en la provincia y recordó que la impresión de los pasaportes se realiza en Buenos Aires, una vez completado el trámite en las delegaciones locales del RENAPER.