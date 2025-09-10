Bajo el título "Noche de Jazz en La Madeleine", ubicado Mitre 202, el reconocido restaurante ubicado en el corazón de San Juan se prepara para ofrecer una velada que combinará la elegancia de la música jazz con la refinada gastronomía de inspiración francesa. El evento tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a las 21.30 horas, prometiendo una experiencia cultural y sensorial destacada.

La propuesta musical estará a cargo de dos talentosos artistas llegados desde Uruguay: Juani Méndez en saxofón y Alan Plachta en guitarra. Ambos músicos interpretarán un repertorio basado en el estilo Jazz a la Calle, caracterizado por su frescura y vitalidad, que busca conectar con el público a través de improvisaciones y composiciones llenas de emotividad y técnica. Su presentación aspira a crear un diálogo sonoro que refleje tanto tradición como innovación dentro de este género musical.

Para complementar la experiencia, se ha diseñado un menú especial de cuatro pasos que inicia con un carpaccio de remolacha acompañado de cremoso de palta, seguido por pollo tandoori especiado sobre crema de tomates asados. Como plato principal se servirá un sándwich de cerdo braseado a la barbacoa, y se cerrará con un postre tipo marquise de chocolate. Cada plato ha sido concebido para armonizar con la atmósfera musical y temática de la noche.

El valor de la experiencia es de $24.000 por persona. Dadas las características del evento y el aforo limitado, se recomienda realizar reservas con anticipación a través del teléfono 4277825 o vía WhatsApp al 2644858270.