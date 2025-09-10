Un giro inesperado se produjo en el caso de Juan José Castillo, el hombre que se encontraba bajo prisión domiciliaria por graves acusaciones de amenazar y disparar contra sus vecinas. Fue detenido mientras caminaba por el barrio Los Toneles, incumpliendo flagrantemente la única condición que tenía para evitar la cárcel: permanecer en su domicilio.

Ante la jueza, ofreció una justificación que rozó lo insólito: había salido porque su expareja le pidió que llevara a sus hijas hasta su domicilio y, de paso, le entregara un “tupper con comida”. Durante la audiencia, su abogado defensor, Alejandro Castán, intentó respaldar esta explicación, pero el propio Castillo reforzó su argumento al alegar que sus hijas "querían ver a su madre".

Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Genérica, quien consideró el episodio como una falta grave. Solicitó que, además de las acusaciones iniciales por amenazas agravadas con arma de fuego y abuso de armas, a Castillo se le imputara el delito de desobediencia a una orden judicial. La jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, aceptó el planteo fiscal y no solo sumó la nueva imputación, sino que también revocó la prisión domiciliaria que gozaba Castillo. En consecuencia, se ordenó que cumpla la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial hasta fines de este mismo mes.

En su intento de defenderse, Castillo afirmó que su expareja había sido víctima de un robo y acusó a las denunciantes y a sus parejas de ser los responsables. Incluso negó haber disparado, pese a que, según recordó el fiscal, las cámaras de seguridad de la zona muestran lo contrario.

Cabe destacar que Juan José Castillo posee antecedentes penales. Previamente, en junio pasado, había sido detenido en una vivienda en La Bebida, Rivadavia. En aquella ocasión, la Policía incautó marihuana, cocaína, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a actividades ilícitas. La decisión de la jueza de enviarlo a prisión representa un cambio significativo en su situación legal, poniendo fin al beneficio de la domiciliaria tras su incumplimiento.