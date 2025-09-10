Drama en UFC: Brian Ortega se desmayó por su corte de peso

Brian "T-City" Ortega, reconocido peleador de UFC, ha sacudido el mundo de las artes marciales mixtas al confirmar los rumores que circularon antes de su reciente combate en Shanghái. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el luchador reveló que casi no pudo participar en su pelea principal contra Aljamain Sterling debido a un incidente durante el corte de peso, donde llegó a perder el conocimiento. La situación causó una gran preocupación en el mundo del deporte, que ya había notado la apariencia demacrada del peleador en la balanza.

"Cortamos peso el jueves", dijo Brian Ortega. "Luego de un par de intentos, decidí seguir. Bajamos de las 12 de la noche a las 8 de la mañana cortando peso sin parar. Me di cuenta de que tenía 1,7 libras de más, estábamos confundidos por la retención de líquido de mi cuerpo, pero no importaba, teníamos que bajar ese peso, así que lo hicimos". El luchador explicó que, después de un extenuante trabajo físico, se desplomó. "Hice 20 minutos en la bicicleta. Una vez que salí, me quedé inconsciente. Estuve así durante unos 30 minutos".

Ortega relató que, al recobrar el conocimiento, se le ofreció la posibilidad de cancelar la pelea. "Si no me sentía bien o si algo estaba seriamente mal, llamaríamos a la pelea", afirmó. Sin embargo, decidió seguir adelante. "Aljamain se acercó a mí, y él me habló, y me dijo: 'Oye, hombre, escuché lo que sucedió'. Yo le dije: 'Estuve inconsciente durante 30 minutos, no te miento'. Él dijo: 'Ya tienen un peleador de reemplazo, no te preocupes por eso'. Pero le dije: 'No, no quiero perder tu tiempo'. Y me presenté". A pesar de los malestares físicos, Ortega decidió pelear. "Todo en mi cuerpo me decía que no peleara", confesó.

Problemas para Brian Ortega en UFC

La decisión de subir al octágono, según Ortega, se basó en el compromiso con su gente. "En primer lugar, decidí pelear por mi comunidad. Ese es mi trabajo, aparecer y hacer lo que hago por ellos. Luché por mi comunidad. En segundo lugar, luché por ustedes". Con honestidad, el peleador de 34 años reconoció haber sentido miedo, pero no quiso defraudar a los aficionados. "La pregunta surgió de tal vez no iba a durar. No sabía qué esperar, si soy honesto. Tenía miedo, no voy a mentir. Estar inconsciente durante 30 minutos y luego pelear al día siguiente, pero decidí hacerlo, aún así". Finalmente, Ortega perdió la pelea por decisión.

Con el resultado final ya grabado, Brian Ortega no se guardó elogios para su oponente. "Buen trabajo para ‘Aljo’ por un plan de combate bien jugado", dijo, admitiendo que Sterling fue "un peleador muy inteligente". La derrota ante Sterling se suma a una racha difícil para "T-City", quien no ha logrado recuperar el impulso que lo llevó a un récord de 14-0 en 2018. Tras este último revés, el peleador no ha dado indicios sobre si continuará en la división de peso pluma. "Estamos de vuelta, nos sentimos bien", cerró.