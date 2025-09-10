El bloquismo, uno de los partidos históricos de San Juan, ha reconfigurado su posición en el tablero político provincial. Esta nueva sociedad con el oficialismo provincial, según uno de sus principales referentes, el candidato a diputado nacional Federico Rizo, se basa en que “estamos más cómodos” debido a que tienen mayor participación. Además, Rizo dijo en el Café de la Política que al no tener un referente nacional que defender, como pasó con el peronismo, las discusiones internas se redujeron.

Rizo expresó que “el bloquismo se siente más cómodo con Producción y Trabajo que lo que estaba con el peronismo", afirmó sin dudar, señalando una dinámica de trabajo más fluida y horizontal. Esta nueva alianza, según el candidato, les ha permitido sentarse en la mesa de decisiones, un lugar que, asegura, a menudo se les negaba en la alianza anterior.

El punto central de la comodidad bloquista en el orreguismo radica en la ausencia de las presiones de una jefatura política nacional. En el pasado, la necesidad de defender decisiones del gobierno central, particularmente en temas económicos, se convertía en una carga pesada.

Rizo remarcó que "si bien es parte del pasado, cuando estábamos con el peronismo, en bloquismo a veces se generaban muchas discusiones internas porque teníamos que defender, por ejemplo, al último gobierno nacional, que en el rumbo económico y demás, era sumamente complejo poder hacerlo".

El candidato bloquista destacó la mirada "sumamente horizontal" del frente Por San Juan, que se diferencia de la estructura más verticalista que percibieron en la alianza anterior. "Sin duda que nos sentimos muy bien, muy cómodos. Y vuelvo a repetir, muy agradecido con todos los que integran el espacio, porque la verdad que nos han dado un lugar, nos sentaron en la mesa".

Este nuevo escenario político abre interrogantes sobre el futuro del bloquismo y su rol en la construcción de una alternativa de gobierno. La comodidad que expresan sus referentes es un indicio de que la alianza con el orreguismo podría fortalecerse en el tiempo, consolidando un nuevo polo de poder en la provincia.

