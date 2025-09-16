En la temporada 2025, uno de los últimos campeonatos argentinos de hockey sobre césped, para selecciones provinciales juveniles, que restaba disputar era el de categoría Sub 14. San Juan fue representada por un selectivo femenino, que compitió en el torneo de nivel ‘A’ que se jugó en Mendoza, y finalizó entre los cuatro mejores del certamen.

Este torneo se disputó desde el jueves 11 al domingo 14 de septiembre. Fue oficial para la Confederación Argentina de Hockey, al igual que los cuatro restantes que se celebraron en simultáneo (Caballeros A, en Mendoza; Damas B en Mar del Plata; Damas C en Monte Hermoso; y Damas D en Catamarca).

Las selecciones participantes fueron ocho en total. En la primera ronda, San Juan integró el Grupo B y terminó primera, con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas. Derrotó 1-0 a Salta (2° con 6 pts), 3-1 a Noroeste (3° con 1 pto) y 1-0 a Tandilense (4° con 1 pto). A la par, el Grupo A concluyó con Mendoza, Buenos Aires y Córdoba con seis puntos cada uno, y Santa Fe sin unidades.

En las semifinales del sábado, las sanjuaninas enfrentaron a sus pares bonaerenses y cayeron por 2-0. El resultado las llevó a competir el domingo por el tercer puesto. En este partido jugaron ante Mendoza, perdieron 2-1 de manera ajustada, y finalizaron en la cuarta colocación de la tabla general. En los otros resultados, Buenos Aires fue campeón, Salta subcampeón, Córdoba terminó quinta, Noroeste en el sexto puesto, y Tandilense con Santa Fe en el séptimo y octavo puesto respectivamente.

En la ceremonia de premiación, la sanjuanina Emilia Godoy Ranea recibió el trofeo a la mejor arquera del campeonato. La goleadora de San Juan fue Juana Conturso Arias, con cuatro tantos.