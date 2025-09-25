El 24 de septiembre de 2025, el “Super River” de Gallardo sufrió una eliminación prematura de la Copa Libertadores tras ser goleado 3-1 por Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo.

El partido de vuelta comenzó con una esperanza para el Millonario, que había perdido 2-1 en la ida. River logró igualar la serie a los 7 minutos gracias a un gol de Maximiliano Salas. Sin embargo, la tónica cambió drásticamente. El equipo argentino se replegó en la segunda parte, una decisión que, según las fuentes, costó caro.

A los 50 minutos del tiempo general, Vitor Roque logró el empate para el Verdao.

El Final Polémico y la Figura de López

El cierre del encuentro estuvo marcado por la polémica y la contundencia de Palmeiras. A los 86 minutos, el árbitro Andrés Matonte sancionó un penal para Palmeiras, tras una falta en el área de Marcos Acuña, a quien le mostró la segunda amonestación, resultando en su expulsión. Este penal fue convertido a instancias de José López, marcando el 2-1 en Sao Paulo.

López, el punta con pasado en Lanús, fue el encargado de sellar la eliminación. Ya sobre los 92 minutos, el “Flaco López” marcó su doblete. En esa jugada, se sacó de encima a Lucas Martínez Quarta y ejecutó un remate que clavó en el ángulo superior izquierdo de Armani. El arquero Armani fue, una vez más, la gran figura de la Banda, logrando sostener su valla en más de una oportunidad, incluyendo una tapada a Vitor Roque y el despeje de un balón envenenado a los 78 minutos.

La derrota dejó el resultado global en 5-2 a favor de Palmeiras. El final del partido fue tenso, registrándose una gresca con el árbitro Matonte.