El Tesoro pagó al FMI casi US$800 millones y las reservas cayeron a US$40.260 millonesEl Gobierno nacional realizó este viernes un nuevo pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi US$800 millones, en concepto de intereses de deuda, una operación que tuvo un impacto directo en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con fuentes de la autoridad monetaria, el desembolso fue de US$796 millones, lo que provocó una caída de US$753 millones en los activos internacionales del BCRA, que cerraron la semana en US$40.260 millones, perforando así el piso de los US$41.000 millones.

El pago formó parte del cronograma de vencimientos que el país mantiene con el organismo multilateral y se realizó con fondos del Tesoro Nacional. Este movimiento marca un nuevo ajuste en las reservas, que en los últimos meses vienen mostrando un comportamiento volátil por los compromisos financieros y las intervenciones cambiarias.

Fuentes oficiales señalaron que el cumplimiento de los compromisos con el FMI forma parte de la política de ordenamiento macroeconómico encarada por el Ejecutivo, en un contexto en el que el Gobierno busca mantener las metas fiscales y financieras acordadas con el organismo internacional.

El próximo tramo del calendario de pagos al Fondo está previsto para diciembre, cuando el país deberá afrontar otro vencimiento de capital en el marco del acuerdo vigente. Entretanto, las reservas seguirán bajo presión ante la combinación de pagos externos y la menor liquidación de divisas en el mercado exportador.