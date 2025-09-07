Este domingo 7 de septiembre, el Circuito San Juan Villicum se convierte en el escenario central del automovilismo regional con la disputa de la sexta fecha del Campeonato Zonal Cuyano 2025. La jornada, que concentra a pilotos y equipos de la región, incluirá series clasificatorias y finales de las cuatro categorías en competencia: Clase 2, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano.

Las actividades comenzaron el pasado viernes 5 de septiembre con la apertura de la etapa administrativa, que incluyó el proceso de inscripción para los competidores. Ese mismo día, entre las 13 y las 17 horas, se realizaron pruebas libres en el trazado albardonero, seguidas de la verificación técnica obligatoria para todos los vehículos, extendiéndose hasta las 18 horas.

El programa de este domingo iniciará a las 9:00 horas con las series clasificatorias de la categoría Promocional Fiat, divididas en dos tandas de cinco vueltas cada una. A las 10:00 horas está previsto el acto protocolar, que dará paso a las finales de la jornada. Estas comenzarán a las 11:00 con la competencia de Turismo Pista 1.4, programada para 12 vueltas o 30 minutos de duración. A continuación, a las 11:40, será el turno del TC Cuyano, también con 12 vueltas o 30 minutos.

La categoría Promocional Fiat disputará su final a las 12:20, bajo el mismo formato, mientras que el cierre de la competencia estará a cargo de la Clase 2, cuya carrera está pautada para las 13:00 horas, con una distancia de 15 vueltas o 35 minutos.

Cabe destacar que la Fórmula Cuyana, que forma parte del campeonato, no estará presente en esta fecha debido a que solo contó con dos pilotos inscritos, por lo que no fue incluida en el cronograma oficial. El evento reúne a los principales referentes del automovilismo cuyano, consolidando al Circuito San Juan Villicum como un punto clave para el desarrollo de este deporte en la región.