Con clima de celebración, pero también con momentos de tensión, la Junta Electoral Nacional proclamó este jueves a los tres diputados nacionales que representarán a San Juan a partir del 10 de diciembre. La ceremonia se desarrolló en el Anexo de la Legislatura provincial y estuvo encabezada por el juez federal Pablo Quirós, el fiscal Fernando Alcaraz y la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, quienes entregaron los diplomas a los futuros legisladores: Cristian Andino, Abel Chiconi y Carlos Jaime.

El diputado nacional Cristian Andino. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Desde temprano, la militancia justicialista colmó los alrededores del edificio con bombos, cánticos y banderas en apoyo a Andino. La llegada del exintendente de San Martín (que asumirá su primera banca nacional) fue eufórica, y él respondió con abrazos, fotos y hasta besos antes de ingresar. Sin embargo, el clima festivo se vio alterado cuando algunos militantes y familiares del diputado electo no pudieron entrar al acto por no figurar en el listado oficial. La situación generó malestar y motivó una crítica directa al estricto protocolo. “Veníamos con felicidad, pero nos ponemos un poco tristes por esto”, señaló Andino a DIARIO HUARPE. “No me parece oportuno que no dejen pasar a la gente en un acto público; uno fue elegido legítimamente por el voto y se debe a ellos”. Sin embargo, cambiando el tono, definió con claridad la impronta que buscará llevar al Congreso: “Mucho territorio, quiero ser un diputado nacional que escuche las realidades de cada sanjuanino”.

Hubo saludos con mucho afecto para Andino. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Por su parte, Carlos Jaime, actual diputado provincial de Producción y Trabajo, vivió la jornada como un punto de inflexión. Tal cual lo anticipó HUARPE, será él quien finalmente ocupe la banca obtenida por Fabián Martín, decisión que, según explicó, fue acordada con el gobernador Marcelo Orrego. “La decisión fue de él. Consideró que Fabián debía quedarse en la provincia a cargo del Poder Legislativo. Ha logrado consensos muy importantes y por eso corresponde que continúe en su rol. Yo asumo porque integraba la lista y así corresponde”, afirmó, en su primera declaración pública tras la confirmación del cambio.

El diputado nacional Carlos Jaime. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

En un clima de fuerte respaldo familiar, el libertario Abel Chiconi recibió su diploma rodeado de allegados y militantes de La Libertad Avanza. Sus padres, visiblemente emocionados, lo abrazaron antes de que el nuevo legislador hablara ante la prensa. “Contento. Con el equipo de La Libertad Avanza en San Juan pudimos poner un alfil más para el presidente Milei, una herramienta más para que siga este rumbo. Ojalá los cambios lleguen más rápido”, expresó, marcando el tono político de su espacio.

El diputado nacional Abel Chiconi. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Tras finalizar el acto, los tres legisladores electos se retiraron acompañados por sus familias, que los esperaban para celebrar el nuevo capítulo de sus carreras. Los futuros diputados debutarán en el Congreso nacional en un recambio que deja atrás a Walberto Allende, Fabiola Aubone y María de los Ángeles Moreno. Junto a los ya vigentes Nancy Picón, José Peluc y Jorge Chica, completarán la representación sanjuanina en la Cámara Baja.