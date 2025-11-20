Estudiantes de La Plata difundió este jueves 20 de noviembre un comunicado oficial para aclarar que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. La postura se conoció luego de que circularan imágenes del dirigente Pascual Caiella junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de las críticas de hinchas del Pincha en redes sociales, quienes cuestionaron una supuesta aprobación a la medida.

La desmentida contradice directamente a la Liga Profesional, que había informado que se decidió “por unanimidad instalar el título de campeón de Liga al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General”. Incluso, el entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, señaló que el plantel se enteró el miércoles por la noche de que serían declarados campeones, lo que sugiere que la medida estaba definida antes del encuentro dirigencial.

El comunicado también se da en un contexto de tensiones previas entre Estudiantes y la conducción de AFA. Juan Sebastián Verón, presidente del club, ya había recibido fuertes cuestionamientos del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, considerado mano derecha de Tapia. Además, la institución se ausentó en la asamblea del 17 de octubre de 2024, donde se resolvió anular los dos descensos previstos en el reglamento.

Mientras continúa la polémica, Estudiantes se prepara para su próximo compromiso deportivo. Este domingo, desde las 17.30, visitará a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura, con arbitraje de Pablo Dóvalo.