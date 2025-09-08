El peronismo, bajo la bandera de Fuerza Patria, logró una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Los primeros resultados oficiales muestran que la fuerza del gobernador Axel Kicillof ganó con holgura en la primera y tercera sección electoral, que concentran casi el 60% de los 14 millones de electores habilitados.

Sumando las ocho secciones electorales, Fuerza Patria obtiene un 47,04% de los votos, frente al 33,84% de La Libertad Avanza. La diferencia de más de 12 puntos evidencia un resultado sólido que confirma el liderazgo de Kicillof como gobernador, principal referente de la oposición y potencial candidato presidencial para 2027.

La victoria también reafirma la decisión de desdoblar la elección provincial, planteada por Kicillof frente a resistencias internas del kirchnerismo, y lo posiciona como figura central del escenario político nacional. Se espera que el gobernador pronuncie un discurso esta misma noche con impronta nacional desde un escenario instalado cerca del búnker donde se siguió el desarrollo de la jornada.

Por su parte, La Libertad Avanza, que se impuso en la quinta, sexta y séptima sección, celebrará los escaños obtenidos en la Legislatura, pero internamente se generarán cuestionamientos. En el búnker de Gonnet comenzaron a surgir pedidos de explicaciones sobre la estrategia electoral y la elección de candidatos, apuntando especialmente a Martín y Eduardo Menem, vinculados a escándalos previos de corrupción y cuestionados por decisiones poco convincentes en la campaña.

Además, se critican los errores tácticos del oficialismo, como la jugada en solitario en Corrientes y la selección de candidatos poco conocidos o con alta exposición pública en redes sociales, cuyos modos patoteriles habrían generado rechazo en el electorado bonaerense.