En el pasado Festival de Venecia, Bugonia destacó como una de las películas más comentadas, con una trama original y la participación de Emma Stone luciendo un cambio de imagen radical. Sin embargo, la actriz reveló que raparse la cabeza durante el rodaje no fue un mero trámite estético, sino un momento cargado de tensión y emoción.

Durante una charla en Nueva York tras una proyección especial, Stone explicó que desde la preproducción sabía que debía desprenderse de su melena para interpretar a una ejecutiva poderosa que, según la perspectiva del personaje Teddy (Jesse Plemons), podría ser una enviada extraterrestre destinada a destruir la Tierra. “Desde que leí el libreto entendí que no había otra salida: debía raparme”, confesó la actriz.

Publicidad

El director Yorgos Lanthimos, presente en la conversación, recordó con humor que Emma dudó justo antes de la escena. La secuencia se filmó en celuloide, a una sola toma, utilizando la antigua cámara Beaumont VistaVision, conocida por ser muy sensible y que llevaba años sin usarse. “Estaban montando cuatro cámaras, tardaban mucho en prepararlo todo y yo veía que esa máquina maravillosa se apagaba con cualquier cosa. En ese instante me entró el pánico”, admitió Stone.

Más allá del aspecto técnico, raparse la cabeza tuvo para Emma un significado personal profundo. Recordó a su madre, quien perdió el pelo durante un tratamiento de quimioterapia. “Ella sí hizo algo duro, y cuando le conté lo que iba a hacer me dijo: ‘Estoy celosísima, quiero volver a raparme’. Entonces pensé: yo lo hago porque tengo la suerte de dedicarme a lo que amo, y mi madre estaba conmigo aquel día. Fue un regalo. Era pelo, solo eso. Una experiencia liberadora”, concluyó.

Publicidad

Emma Stone se suma a una lista de actrices que han optado por raparse para un papel, como Demi Moore en La teniente O’Neil, Cate Blanchett en Heaven, Florence Pugh en Vivir el momento o Natalie Portman en V de Vendetta. También destacan Karen Gillan como Nebula en Guardianes de la Galaxia, Toni Collette en Ya te extraño, Sigourney Weaver en Alien 3 y Charlize Theron en Mad Max: Furia en la carretera.

El próximo 7 de noviembre, cuando Bugonia se estrene en cines españoles tras su éxito en Venecia, el público podrá ver en pantalla grande ese instante único en el que Emma Stone deja atrás su melena bajo la mirada atenta de Lanthimos y la implacable cámara VistaVision.