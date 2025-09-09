Mauro Icardi dejó claro que su relación con Wanda Nara pertenece al pasado al cubrir para siempre los tatuajes que había dedicado a la empresaria. El futbolista del Galatasaray cumplió con el pedido que Wanda le había hecho meses atrás de "dar vuelta de página" y lo mostró públicamente en sus redes sociales.

En coincidencia con la entrevista que Wanda brindó a Grego Rosello para Telefe, Icardi compartió una foto junto a su pareja actual, la China Suárez. En la imagen, se lo ve abrazado a ella y luciendo una manga negra en el brazo que cubre por completo el tatuaje con la imagen y el nombre de Francesca e Isabella, sus hijas en común con Wanda.

Este gesto no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes interpretaron que Icardi eliminó simbólicamente toda referencia a Wanda de su piel después de más de diez años de llevar ese homenaje. La acción fue vista como un cierre definitivo a un vínculo que marcó profundamente su vida personal y mediática.

Por su parte, Wanda Nara habló sobre su presente en la conducción de MasterChef Celebrity, donde aseguró estar atravesando una etapa de plenitud. Desmintió rumores recientes sobre un nuevo romance y afirmó que prefiere mantenerse soltera por un tiempo.

En su charla con Grego Rosello en el programa Fernet con Grego, Wanda también reveló cómo descubrió la infidelidad que rompió su matrimonio. Durante el juego "Yo nunca", confesó que revisaba el teléfono en todas sus relaciones largas y que encontró "engaños de todo tipo".

Ante la pregunta directa sobre si así confirmó el affaire de Icardi con la China Suárez, Wanda respondió afirmativamente y detalló cómo comenzó a sospechar: "Yo lo vi como que estaba raro y yo empecé a estar más rara. Dije ‘listo’ y empecé a ir al gimnasio, estaba empoderadísima. Me dijo ‘Andás en algo vos, estás rara. Quiero tu contraseña’. ‘Sí, tomá’, le dije a Kenny ‘metete antes y borra todo’ porque a mí me escribían mucho".