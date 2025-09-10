Chuck Goad, nacido el 21 de agosto de 1939 en Estados Unidos, es reconocido como el personal trainer activo más longevo del mundo, según Guinness World Records. A sus 86 años, sigue trabajando con pasión y dedicación, inspirando a clientes de entre 15 y 92 años en Arizona, donde reside desde 1970.

Su infancia transcurrió en una granja sin electricidad en Kentucky, donde enfrentó la tartamudez hasta los 21 años. "Tartamudeé hasta los 21 años. No era algo ameno, aunque me hizo esforzarme más. Me hizo querer ser mejor", confesó en una entrevista. Este desafío fue un motor para superarse y adoptar un estilo de vida activo.

Desde joven, Chuck admiró al fisicoculturista y actor Steve Reeves, conocido por su papel en la película Hércules (1958), y comenzó a entrenar levantamiento de pesas. Con el paso del tiempo, se convirtió en fisicoculturista y nunca abandonó el gimnasio, aunque con variaciones en la intensidad de sus entrenamientos.

En Arizona, además de su carrera como entrenador, trabajó como doble de riesgo realizando destrezas ecuestres, modelo y fotógrafo. También fue dueño de una concesionaria de autos y vendedor de seguros, reflejando una vida profesional diversa.

En 2011, ya retirado, recibió una propuesta para unirse como preparador físico en una importante cadena de gimnasios con presencia en Estados Unidos y Canadá. Desde entonces, lleva 14 años como personal trainer certificado, asistiendo principalmente a personas mayores con dolores crónicos. "Comprendo los dolores y molestias que ellos sienten y sé cuándo parar y qué no hacer", explicó.

Chuck ofrece sus servicios tres o cuatro días a la semana y mantiene una conexión cercana con la comunidad del gimnasio. "Voy caminando al trabajo. Conozco a casi todo el mundo allí", comentó. Su presencia genera sorpresa entre quienes lo conocen, quienes preguntan: "¿Tenés 86 años?"; a lo que él responde con orgullo: "Sí".

Sobre su secreto para mantener la vitalidad, Chuck atribuye su longevidad a una combinación de factores: una dieta equilibrada, un estilo de vida activo, una mentalidad positiva y, posiblemente, un poco de suerte genética. "Amo lo que hago", afirmó con convicción.

El 9 de junio de 2025, Guinness World Records oficializó su récord como el personal trainer activo varón más longevo. Al respecto, Chuck expresó: "A lo largo de los años, leí el Libro Guinness de los récords, pero nunca me imaginé que iba a aparecer en esta edición". Además, espera motivar a otros a través de su ejemplo y logro.