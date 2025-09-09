Este martes 9 de septiembre, Michael Bublé cumplió 50 años y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, le dedicó un sentido homenaje en sus redes sociales que resume su historia de amor de 17 años.

El cantante canadiense, reconocido mundialmente por éxitos como Feeling Good y Just Haven’t Met You Yet, alcanzó gran popularidad en Argentina gracias a su relación con Lopilato, con quien formó una familia de cuatro hijos.

Publicidad

La historia comenzó en 2008, cuando Luisana asistió a un concierto de Bublé en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Pese a no hablar inglés, logró acceder al backstage para tomarse una foto con el artista, quien le dijo una frase que ella nunca olvidó: “Yo me voy a casar con vos”.

Este recuerdo fue revivido en 2011 durante una entrevista en el programa de Susana Giménez, donde la pareja finalmente decidió dar el paso de casarse. Luisana inició su emotivo video de homenaje con un fragmento de esa emisión.

Publicidad

El posteo continuó con imágenes de su boda, divertidos viajes con sus hijos, paseos por Canadá, momentos familiares y románticos, y videos caseros que reflejan la complicidad y el amor acumulados en casi dos décadas juntos.

En sus palabras, la actriz expresó: “Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”.

Publicidad

Agregó también: “Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos”.

Concluyó su mensaje diciendo: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡¡¡Feliz cumple papi!!! Te amamos”, y recibió la respuesta de Michael: “El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti”.

La relación entre Luisana y Michael comenzó después de que ella recibiera un correo electrónico suyo tras aquel concierto, el cual al principio confundió con publicidad. Tuvieron que valerse de traducciones para comunicarse, pero la distancia no impidió que su vínculo creciera.

Su primera cita fue en la casa de los padres de Lopilato en Argentina, donde ella y su familia hicieron todo lo posible para causar buena impresión, incluso inventando un mayordomo para la ocasión.

Con el tiempo, el idioma dejó de ser un obstáculo y, en 2011, decidieron casarse en tres ceremonias diferentes: el 31 de marzo en el Registro Civil de Buenos Aires, luego en una ceremonia religiosa cerca de Marcos Paz, y finalmente el 30 de mayo en Vancouver, Canadá.

La pareja tiene cuatro hijos: Noah, nacido en agosto de 2013; Elías, en enero de 2016; Vida, en julio de 2018; y Cielo, la menor, llegada en agosto de 2022.