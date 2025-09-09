Cultura y Espectáculos > Amor y festejos
Luisana Lopilato homenajeó a Michael Bublé en sus 50 años con un emotivo video
POR REDACCIÓN
Este martes 9 de septiembre, Michael Bublé cumplió 50 años y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, le dedicó un sentido homenaje en sus redes sociales que resume su historia de amor de 17 años.
El cantante canadiense, reconocido mundialmente por éxitos como Feeling Good y Just Haven’t Met You Yet, alcanzó gran popularidad en Argentina gracias a su relación con Lopilato, con quien formó una familia de cuatro hijos.
La historia comenzó en 2008, cuando Luisana asistió a un concierto de Bublé en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Pese a no hablar inglés, logró acceder al backstage para tomarse una foto con el artista, quien le dijo una frase que ella nunca olvidó: “Yo me voy a casar con vos”.
Este recuerdo fue revivido en 2011 durante una entrevista en el programa de Susana Giménez, donde la pareja finalmente decidió dar el paso de casarse. Luisana inició su emotivo video de homenaje con un fragmento de esa emisión.
El posteo continuó con imágenes de su boda, divertidos viajes con sus hijos, paseos por Canadá, momentos familiares y románticos, y videos caseros que reflejan la complicidad y el amor acumulados en casi dos décadas juntos.
En sus palabras, la actriz expresó: “Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”.
Agregó también: “Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos”.
Concluyó su mensaje diciendo: “Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡¡¡Feliz cumple papi!!! Te amamos”, y recibió la respuesta de Michael: “El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti”.
La relación entre Luisana y Michael comenzó después de que ella recibiera un correo electrónico suyo tras aquel concierto, el cual al principio confundió con publicidad. Tuvieron que valerse de traducciones para comunicarse, pero la distancia no impidió que su vínculo creciera.
Su primera cita fue en la casa de los padres de Lopilato en Argentina, donde ella y su familia hicieron todo lo posible para causar buena impresión, incluso inventando un mayordomo para la ocasión.
Con el tiempo, el idioma dejó de ser un obstáculo y, en 2011, decidieron casarse en tres ceremonias diferentes: el 31 de marzo en el Registro Civil de Buenos Aires, luego en una ceremonia religiosa cerca de Marcos Paz, y finalmente el 30 de mayo en Vancouver, Canadá.
La pareja tiene cuatro hijos: Noah, nacido en agosto de 2013; Elías, en enero de 2016; Vida, en julio de 2018; y Cielo, la menor, llegada en agosto de 2022.
La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes logró un importante golpe contra la delincuencia al recuperar una PlayStation 4, dos joysticks y una máquina de cortar el pelo, que habían sido sustraídos en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue aprehendido en el acto mientras intentaba escapar con los efectos.
Allanamiento en barrio La Estación terminó con un detenido y el secuestro de más de 1.7 kg de drogas
El Departamento Drogas Ilegales (D-5), en una operación coordinada con la Unidad Fiscal Federal de San Juan y el Grupo Geras, realizó un exitoso allanamiento en el barrio La Estación de Rawson, resultando en la detención de un hombre y el secuestro de más de 1.700 gramos de marihuana y cocaína, entre otros elementos.
Protesta de empleados de la Obra Social Provincia: exigen mejoras salariales y pase a planta permanente
Cinco años después del trágico fallecimiento de Julieta Viñales, de 18 años, comenzó en San Juan el juicio oral contra el médico otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, acusado de homicidio culposo por mala praxis. La joven murió en marzo de 2020, días después de una operación de amígdalas, y su familia ha sostenido una incansable lucha por esclarecer las circunstancias de su deceso.
Tras pedido de DIARIO HUARPE, el Consejo de la Magistratura publicó los CV de los postulantes a Fiscal General de la Corte
San Juan ha implementado una nueva disposición para la aplicación de la vacuna contra la Fiebre Amarilla, reorganizando sus centros habilitados. A partir de ahora, el Vacunatorio Central será el único punto autorizado para su administración, debido a cambios en la distribución nacional para regiones no endémicas.