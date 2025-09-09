La actriz española Úrsula Corberó reveló recientemente que está embarazada y junto al actor argentino Chino Darín aguardan con ilusión la llegada de su primer hijo. La noticia se dio a conocer a través de una publicación en las redes sociales de la intérprete, donde mostró una emotiva imagen de su panza.

En la fotografía, Corberó posó sentada en un sillón blanco, luciendo un camisón del mismo color con detalles en rosa, que dejaba al descubierto gran parte de su vientre. Un pequeño lazo rosa en la prenda despertó la curiosidad de sus seguidores sobre el posible género del bebé.

El Chino Darín no tardó en expresar su alegría y emoción en Instagram, compartiendo la publicación de su pareja en sus historias y acompañándola con varios emojis de corazones y caritas sonrientes que reflejan su felicidad por esta nueva etapa que comienzan juntos.

Úrsula etiquetó a Darín en su anuncio y escribió: “Esto no es IA”, junto a una carita llorando de emoción y un corazón, subrayando la sinceridad y la emoción detrás de la noticia.

Los fanáticos de la pareja inundaron las redes con mensajes de cariño y buenos deseos, destacando frases como “Se viene el bebé más hermoso del mundo”, “La criatura más hermosa va a salir de ahí” y “Qué hijo va a salir de esos seres humanos por Dios. Son hermosos”.

Además, la pareja había dejado entrever que algo importante sucedía semanas atrás, cuando Úrsula publicó hace 16 semanas una serie de fotos con el texto “Han pasado cosas” y un emoji de huracán, lo que ahora cobra sentido tras el anuncio del embarazo.