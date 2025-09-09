Provinciales > Empleo
Autotransportes San Juan busca administrativo contable: requisitos y cómo postularse
POR REDACCIÓN
La empresa Autotransportes San Juan lanzó una convocatoria laboral para sumar un administrativo contable a su equipo de trabajo. La búsqueda está orientada a profesionales con formación en contabilidad, administración o carreras afines, y con experiencia comprobable en el área.
Requisitos
- Estudios terciarios o universitarios en Contabilidad, Administración o afines.
- Experiencia comprobable en funciones similares.
- Manejo de registro contable, conciliaciones, cuentas corrientes y facturación.
- Conocimientos en sistemas de gestión, preferentemente SAP.
- Dominio de Microsoft Office y plataformas ARCA.
La compañía busca un perfil con capacidad de organización, atención al detalle y habilidades para desenvolverse en un entorno dinámico, con el objetivo de reforzar el área administrativa y acompañar el crecimiento de la firma.
Los interesados en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico gchia@atsj.com.ar. También se encuentra disponible un número de WhatsApp (1151559419) para consultas relacionadas al proceso de selección.