La empresa Autotransportes San Juan lanzó una convocatoria laboral para sumar un administrativo contable a su equipo de trabajo. La búsqueda está orientada a profesionales con formación en contabilidad, administración o carreras afines, y con experiencia comprobable en el área.

Requisitos

Estudios terciarios o universitarios en Contabilidad, Administración o afines.

Experiencia comprobable en funciones similares.

Manejo de registro contable, conciliaciones, cuentas corrientes y facturación.

Conocimientos en sistemas de gestión, preferentemente SAP.

Dominio de Microsoft Office y plataformas ARCA.

La compañía busca un perfil con capacidad de organización, atención al detalle y habilidades para desenvolverse en un entorno dinámico, con el objetivo de reforzar el área administrativa y acompañar el crecimiento de la firma.

Los interesados en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico gchia@atsj.com.ar. También se encuentra disponible un número de WhatsApp (1151559419) para consultas relacionadas al proceso de selección.