Publicidad
Publicidad

Provinciales > Empleo

Autotransportes San Juan busca administrativo contable: requisitos y cómo postularse

La empresa abrió la convocatoria para cubrir un puesto en el área administrativa-contable. Se requiere formación en contabilidad o administración, experiencia comprobable y conocimientos de sistemas de gestión.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La búsqueda está orientada a profesionales con formación en contabilidad. Foto: Gentileza.

La empresa Autotransportes San Juan lanzó una convocatoria laboral para sumar un administrativo contable a su equipo de trabajo. La búsqueda está orientada a profesionales con formación en contabilidad, administración o carreras afines, y con experiencia comprobable en el área.

Requisitos

  • Estudios terciarios o universitarios en Contabilidad, Administración o afines.
  • Experiencia comprobable en funciones similares.
  • Manejo de registro contable, conciliaciones, cuentas corrientes y facturación.
  • Conocimientos en sistemas de gestión, preferentemente SAP.
  • Dominio de Microsoft Office y plataformas ARCA.

La compañía busca un perfil con capacidad de organización, atención al detalle y habilidades para desenvolverse en un entorno dinámico, con el objetivo de reforzar el área administrativa y acompañar el crecimiento de la firma.

Publicidad

Los interesados en postularse deben enviar su currículum vitae al correo electrónico gchia@atsj.com.ar. También se encuentra disponible un número de WhatsApp (1151559419) para consultas relacionadas al proceso de selección.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS