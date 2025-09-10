La Comisaría 23ª de Rivadavia, informó sobre la detención de un hombre que era buscado por la Justicia local. Se trata de Federico Antonio Araya, un conocido delincuente con antecedentes penales que registraba un pedido de captura vigente por incumplimiento de una pena impuesta y que debía purgar en el Servicio Penitenciario Provincial. El sujeto fue capturado en el interior del barrio Frondizi, tras un operativo policial.

Según el informe policial, los efectivos de la Comisaría 23ª de Rivadavia se dirigieron a un domicilio en el barrio Frondizi, donde se encontraba Araya. Al momento de la intervención, el sujeto se mostró agresivo y se ofuscó con el personal policial, eso motivó su aprehensión por infracción a varios artículos del Código Contravencional.

Sin embargo, al llegar a la Comisaría y verificar con su identidad la base de datos penales, descubrieron que Araya tenía un pedido de captura vigente, que fue dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, el mismo que le otorgó el beneficio de salidas transitorias y el reo no volvió.

El pedido de captura se debió a un incumplimiento de pena que pesaba sobre el sujeto, que ya había cumplido varias condenas en el Servicio Penitenciario Provincial.

Una vez confirmada la identidad y el pedido de captura, Araya fue trasladado de inmediato al Penal de donde no debió salir y quedó a disposición de la Justicia para cumplir con la pena impuesta y se le retiró el beneficio otorgado.