La madre de la mediática Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue reubicada en la celda en la que se encontraba detenida, acusada de formar parte de una banda de trata. La novedad trascendió en las últimas horas a través de fuentes vinculadas a la mujer, aunque los motivos del cambio dentro de la cárcel de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, no han sido confirmados oficialmente. Pese a la falta de detalles, la medida sería por razones de seguridad en el marco de la investigación judicial.

El periodista Juan Etchegoyen, en declaraciones al programa "Mitre Live" de Radio Mitre, afirmó que los allegados de Rodrigo tenían miedo de que algo le sucediera. "Me dijeron que tuvieron que tomar este recaudo", sostuvo, sin dar más información. El comunicador preguntó si se trataba de una agresión o amenaza, pero no obtuvo una respuesta concreta sobre ese punto, lo que aumentó el miedo en torno a la situación.

La causa judicial, en la que se investiga una red de explotación sexual, ha permitido el rescate de 12 mujeres, entre ellas una menor de 14 años. En sus declaraciones, Rodrigo habría justificado sus viajes por el país, durante los traslados de las chicas, con su profesión de fotógrafa y martillera. La denunciante clave en el caso, Norma Costa, relató que ella misma tuvo que rescatar a su sobrina, que era explotada en un prostíbulo de La Pampa. Los operativos, que se realizaron en varias provincias, terminaron con cuatro detenciones.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, cámaras, lencería erótica, contratos de alquiler y más de 20 mil dólares en efectivo. Las víctimas, con edades entre 22 y 45 años, recibieron asistencia inmediata del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, una organización gubernamental encargada de brindar apoyo a quienes son víctimas de este grave delito.