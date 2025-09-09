La comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados, tras un mes de trabajo pleno, definió convocar a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, para que declare sobre sus posibles vínculos con los desarrolladores del proyecto $LIBRA. La citación está prevista para el martes 23 o el martes 30 de septiembre.

En caso de que Milei no acuda al Congreso, los integrantes de la comisión, liderados hasta ahora por Ferraro y Marino y con la vicepresidencia vacante, buscarán tomarle declaración en la Casa Rosada o permitirán que la funcionaria proponga una fecha, siempre antes de la primera semana de octubre. Si la citación no se concreta, la comisión avanzaría con acciones judiciales para reclamar el uso de la fuerza pública.

Las sospechas sobre Karina Milei surgieron a partir de una investigación estadounidense que la señala como responsable de permitir el ingreso de Hayden Davis a la Casa Rosada en 2024. Además, se difundieron mensajes en los que Davis afirma: "Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero" en referencia a Javier Milei. Desde el Gobierno nacional confirmaron que la secretaria General no asistirá a ninguna citación.

La comisión también acordó enviar un oficio para solicitar información a las billeteras virtuales donde se abrieron cuentas vinculadas a los argentinos involucrados en la causa. Asimismo, se conformó una subcomisión integrada por los diputados Agost, Vega, Selva, Frade y Carbajal, que tendrá acceso directo al expediente judicial bajo secreto de sumario.

En la primera jornada de citaciones se destacaron las ausencias de Alejandro Melik, presidente de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, exjefa de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), quienes enviaron documentación para justificar su falta pero no asistieron a declarar. La diputada Sabrina Selva criticó: "Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos a prestar declaración y se niegan a venir son justamente los que estuvieron a cargo de la investigación del caso".

Melik había dictaminado que Javier Milei difundió $LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, por lo que no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Sin embargo, en julio fue denunciado por "abuso de autoridad", "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento". Cuando autoridades parlamentarias intentaron notificarlo, Melik se negó a recibir la citación, que finalmente fue pegada en la puerta de su despacho. Su justificación fue que la labor parlamentaria "supone duplicar una investigación judicial actualmente en trámite, al tiempo que implica importantes riesgos para la reserva de la información" y que el contexto es "propicio para la incursión de preguntas indicativas, capciosas o improcedentes".

Por su parte, Zicavo, quien dirigió la UTI durante tres meses antes de su cierre por el Poder Ejecutivo, actualmente es jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia. Ella argumentó que "una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas" y que su presencia "requiere mayores precisiones en torno a los hechos que se pretenden averiguar en cada uno de los interrogatorios".

En la reunión sí estuvo presente Luis Villanueva, exfuncionario de la Oficina Anticorrupción (2019-2023), quien consideró "prematuro el cierre de la investigación" y afirmó que "están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública" del Presidente de la Nación. Además, criticó que "si la Oficina Anticorrupción niega ahora la información, es una locura a esta altura" y sostuvo que esa actitud parece más un intento de obstruir que de contribuir a esclarecer un caso de corrupción.

En la sesión participaron sólo dos diputados aliados al oficialismo: Yolanda Vega, quien ha mostrado una postura clara para esclarecer la estafa en los últimos encuentros, y Mariano Campero, quien se ha distanciado del espacio La Libertad Avanza en este tema.