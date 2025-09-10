El nuevo teléfono inteligente de la firma Apple, el iPhone Air, se prepara para su desembarco en el mercado argentino. Este flamante dispositivo, junto a las otras variantes del iPhone 17, arribaría al país entre finales de octubre y principios de noviembre. Con un costo estimado de 2,50 millones de pesos, el iPhone Air se distingue por su diseño liviano y estilizado, y por integrar funcionalidades de inteligencia artificial. La llegada de este equipo, con sus altos precios locales y la posibilidad de un mejor valor a futuro, representa una gran novedad para los consumidores de tecnología del país.

El iPhone Air desembarca en Argentina

La más reciente innovación de la compañía Apple, el teléfono inteligente iPhone Air, está próxima a llegar al mercado local. Este novedoso equipo, junto con las otras tres versiones que componen la serie 17, estará disponible en el país a partir de finales de octubre y principios de noviembre. El iPhone Air, el primer modelo de su tipo en la historia de la marca, se destaca por su diseño ultradelgado y su ligereza, características que lo diferencian de sus predecesores.

Publicidad

Diseño y prestaciones de vanguardia

La propuesta del iPhone Air rompe con la tradición de la firma de la manzana al apostar por un diseño ultradelgado, inspirado en sus computadoras portátiles. Con un grosor de entre 5,5 y 6 milímetros, este dispositivo incorpora una pantalla OLED de 6,6 pulgadas, que mejora significativamente las dimensiones del modelo anterior, el iPhone 17. Además de su atractivo aspecto, la nueva línea integra novedosas funciones de inteligencia artificial, como traducción en tiempo real y búsquedas visuales, además de ofrecer una batería con hasta 8 horas adicionales de autonomía.

El lanzamiento del nuevo iPhone 17 también incluye las variantes Pro y Pro Max, sumándose al modelo estándar y al innovador Air. En Estados Unidos, los precios arrancan en USD 799 para la versión básica, mientras que el iPhone Air se comercializa a USD 999. Por su parte, el Pro tiene un valor de USD 1.099 y el Pro Max se ubica en USD 1.199.

Publicidad

Precios y disponibilidad en el mercado local

En Argentina, la llegada del flamante smartphone se espera para finales de octubre o principios de noviembre. Los valores estimados, que incluyen los impuestos y aranceles de importación, son considerablemente superiores a los de Estados Unidos. Se calcula que el iPhone 17 tendrá un costo de entre 1,8 y 1,9 millones de pesos, mientras que el iPhone Air rondará los 2,50 millones. Las versiones Pro y Pro Max se estiman en 2,8 y 2,95 millones de pesos, respectivamente. A pesar de la diferencia de precios, la compra en el país ofrece la ventaja de contar con una garantía y servicio técnico local.

Desde el sector de la tecnología, se ha señalado que los costos podrían variar si se aplica la proyectada reducción de aranceles para el 2026. Representantes de MacStation y Maximstore, los principales distribuidores de Apple en el país, han expresado su entusiasmo por la pronta disponibilidad del equipo. Según Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, los consumidores podrán acceder a un valor cercano al del mercado estadounidense, pero con el respaldo y la asistencia oficial en Argentina.