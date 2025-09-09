El presidente Javier Milei utilizó su cuenta oficial en la red social X para confirmar la dirección de su programa de gobierno, luego de recibir el respaldo público del Fondo Monetario Internacional (FMI). El respaldo del organismo internacional, que se conoció dos días después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, fue el marco para que el mandatario libertario ratificara su postura económica. En un mensaje oficial, el jefe de Estado aclaró los pasos a seguir de su administración.

El titular del Poder Ejecutivo, apareció desde su perfil digital en la red social X, tras encabezar un encuentro con su nueva mesa política. Allí, al citar una publicación de su ministro de Economía, Luis Caputo, expresó los tres objetivos que su gestión perseguirá con firmeza. “Tal como señalé el domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico. Primero equilibrio fiscal; luego mercado monetario ajustado; y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando”, escribió en la plataforma.

Las afirmaciones del presidente guardan coherencia con lo expresado el domingo anterior en la ciudad de La Plata. En esa oportunidad, Milei había destacado que “no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más”. Además, había añadido que su equipo no está dispuesto a "entregar" su modelo, que considera que ha sacado a millones de la pobreza. El mensaje del mandatario, en definitiva, es una señal clara de que el Gobierno mantendrá sus políticas sin cambios, con el objetivo de continuar con el ajuste fiscal y la estabilización del mercado monetario.