El 9 de septiembre de 2025, en el marco del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil fue testigo de un emotivo instante protagonizado por Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea y figura de Ecuador, justo antes del partido contra Argentina.

Mientras el público esperaba con gran expectativa el inicio del encuentro tras el canto de los himnos nacionales, la atención se centró en Carmen Corozo, madre de Caicedo, quien conmovió a todos al ingresar al campo llevando el balón oficial del partido. Ella, que vendía velas y flores para sostener a su familia, fue la protagonista inesperada de la jornada.

Publicidad

La familia de Moisés llegó temprano al estadio, destacándose la presencia del padre con una gorra que llevaba el escudo del Chelsea. Tras el ingreso de Carmen al campo, Moisés se acercó a ella y le brindó un gesto de afecto que fue ovacionado por los asistentes, reflejando un momento de profundo cariño y orgullo familiar.

Además de este instante especial, la jornada en el Monumental rindió homenaje a Enner Valencia, quien alcanzó los 100 partidos defendiendo a La Tri, marcando otro punto alto en la celebración de la selección ecuatoriana.

Publicidad

Este episodio mostró no solo la pasión por el fútbol, sino también el valor de la familia en la carrera de Moisés Caicedo, quien antes de enfrentarse a la Albiceleste compartió un recuerdo lleno de emoción junto a sus seres queridos en Guayaquil.