La firma Panecon, dedicada al rubro de la construcción, lanzó una búsqueda laboral destinada a incorporar nuevos integrantes a su equipo en el Gran San Juan. La convocatoria está dirigida a oficiales albañiles y ayudantes albañiles, con la posibilidad de sumarse a obras de distinta envergadura que la empresa desarrolla en la provincia.

Según informaron desde la compañía, los interesados deberán contar con experiencia comprobable en el rubro de la construcción, requisito indispensable para postularse. Además, quienes acrediten conocimientos o práctica en trabajos con Ecopanel, un sistema innovador que permite optimizar tiempos y mejorar la eficiencia de las edificaciones, tendrán un punto extra a la hora de ser evaluados.

Quienes deseen formar parte del equipo pueden enviar su currículum o datos de contacto al correo electrónico: construccionespanecon@gmail.com, o comunicarse al 264 6701514 para recibir más información sobre los requisitos y las condiciones de trabajo.

El lugar de trabajo será en distintas obras ubicadas en el Gran San Juan, por lo que es importante que los postulantes tengan disponibilidad para desplazarse dentro de esa zona.